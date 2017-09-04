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Safranbolu binlerce kişiyi ağırladı

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 10 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı

Safranbolu binlerce kişiyi ağırladı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 10 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesini andıran Safranbolu, bayram tatili süresince konaklamalı ve günü birlik binlerce yerli ve yabancı turisti zamanda yolculuğa çıkardı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın Safranbolu'da dolu dolu geçtiğini söyledi.

Huzurlu bir kent olan Safranbolu'nun bayramda ilçeye gelen misafirlerine huzur dolu bir bayram geçirttiğini ifade eden Ürkmezer, "Bayram tatilinin açıklanmasının ardından kaymakamlık ve belediye olarak gerekli tüm tedbirlerimizi almıştık. 10 günlük bayram tatilinin yoğun olacağını bekliyorduk. O nedenle hem trafikle ilgili hem de buraya gelen misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bayram süresince de hiçbir aksaklık olmadan tatilcilerimiz şehrimizden mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrıldılar." diye konuştu.

Bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladıklarını açıklayan Ürkmezer, şöyle konuştu:

"İlçemiz konaklama açısından otel ve tarihi konaklarıyla yeterli bir yer. Bayram süresince de buralar sürekli dolu oldu. Kimi misafirlerimiz burada 3 gün bayramı geçirirken, bazı misafirler de günü birlik gelerek bu tarihi ilçeyi gezdi. Her yıl binlerce turist ağırlayan ilçemizde 10 günlük Kurban Bayramı tatili dolu dolu geçti. Bu tatil hem çalışan insanlarımızın uzun bir tatil yapmasına hem de burada bulunan esnaflarımıza yararlı oldu."

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