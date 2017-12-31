Safranbolu'da kadınlar SAKEM ile sosyalleşiyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan el işi kurslarına giden kadınlar, birçok alanda hobi kazanma ve el sanatları öğrenmenin yanı sıra meslek ediniyor.

İki bin kursiyerin devam ettiği SAKEM'de, ebru, giyim, kat-ı, tezhip, ahşap boyama, tel kırma, ney, davul derisi pano yapımı, taş bebek, Osmanlı Türkçesi, şan, kısa film yapımı, senaryo yazarlığı, evcil hayvan bakıcılığı, arı yetiştiriciliği, Japonca, kaligrafi, örtü altı sebze yetiştiriciliği, iş makineleri operatörlüğü, internet programcılığı gibi 160'ın üzerinde branş bulunuyor.

İlçede farklı mahallelerde 7 şubesi olan SAKEM'de el nakışları kurslarında aktif 200 kadın kursiyer bulunuyor.

SAKEM Koordinatörü Münevver Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAKEM'in kurslarını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu paydaşlığında açtığını söyledi.

Bilişim, el sanatları, unutulmaya yüz tutan sanatlar alanında başta olmak üzere 160'ın üzerinde kursta eğitim verdiklerini de ifade eden Esen, "Kadınların rağbet gösterdiği bir kurum gibi görünsek de erkeklerin, gençlerin, çocukların ve yaşlıların ilgi gösterdiği bir kurum haline geldik. Hobi geliştirmek isteyenlere hobi kazandıran ama meslek edinmek isteyenlere de meslek edindiren bir yapıyız. KOSGEB ile yaptığımız projelerle, girişimcilik kurslarıyla 13 kişi kendi iş yerini açmış durumda. Buna aday birçok kursiyerimiz var." diye konuştu.

- Kadınlar stres atıyor

Kadınların Safranbolu gibi küçük şehirlerde boş vakitleri olduğunu ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"Kadınların evde boş vakit geçirmek yerine istedikleri her alanda, kendilerine uyan bir alanda, sosyalleşmenin bir çeşidi de olan SAKEM'e gelip hem hobi hem de meslek kazanmaları çok kıymetli bir değer diye düşünüyorum. Bize gelen dönüşlerde kursiyerlerimiz sosyalleştiklerini söylüyorlar. Bir kursiyerimiz, 'Ben depresyonla ilgili ilaç kullanıyordum, o ilacı bıraktım. Burada sosyalleştik, arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz.' dedi. Bu yönümüzü de açığa çıkartmamız lazım."

- "Engelli olarak görmedik kendimizi"

Üç aydır kursa gittiğini anlatan ve elinde engeli olan 46 yaşındaki Hatice Alp Kayabaşı da el becerisi hangi hobiye uygunsa onu yapmaya çalıştığını belirtti.

Elindeki engel nedeniyle bazı işlerde zorladığını ifade eden Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Eşim de engelli. Engelli olarak görmedik kendimizi. Normal bir hayatımız var. Normal insanın yapabildiği işleri yapabiliyorum. Hiç 'yapamam' deyip de işten geri durmadım. Her işimi 'Ben bunu yaparım, başarabilirim.' diyerek yaptım. Bir yerde gördüğümü orada yapamadıysam evde muhakkak onu denemişimdir, yapmak istemişimdir. Yaptığımı da 'Senin ki gibi oldu mu?' diyerek gösteririm. Bende bu merak var."

Dört yıldır kursa gittiğini açıklayan 62 yaşındaki Bedriye Kebeci de tel kırma, penç, el işleri, işleme ve nakışlar yaptıklarını ifade etti.

Genelde nakış kurslarına gittiğini aktaran Kebeci, "Farklı işlemler yapıyoruz. Hocalarımız farklı işlemelerle bizleri teşvik ediyorlar. Alıştığımız zaman duramıyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz." dedi.