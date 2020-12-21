SAHA yazı dizisi devam ediyor

SAHA’nın bağımsız sanat yazarlarına destek vermek için başlattığı SAHA Yazı Dizisi Nergis Abıyeva’nın “‘Toksik Pozitivite’ Çağında Sanat Eleştirisi” başlıklı yazısıyla devam ediyor.

SAHA’nın websitesi ve sosyal medya kanallarından paylaşılan serinin onuncu yazısını Kültigin Kağan Akbulut’un davetiyle sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni ve bağımsız araştırmacı.Nergis Abıyeva kaleme alıyor. “‘Toksik Pozitivite’ Çağında Sanat Eleştirisi” başlıklı yazıda Abıyeva, sanat eleştirisinin dönüşümünün ve bu dönüşümün sebeplerinin içinde yaşadığımız ‘toksik pozitivite’ çağıyla ilişkisine dair bir bakış öneriyor.

"Sanat eleştirisinin olumlayıcı ve tanıtıcı başka bir dönemine tanıklık ettiğimiz üzerine bir süredir konuşuyoruz. Bu dönüşümün neoliberal politikalarla ve sermayeyle ilişkisi üzerine gerek Türkiye’de gerek dünya genelinde çokça tartışıldı. 1960’lardan itibaren aktif sanat eleştirmeni olan Dave Hickey, 2012 yılında Observer’a yaptığı açıklamada, sanat eleştirmenliğinin, sanat eserlerini riski olmayan birer yatırım aracı olarak gören zengin koleksiyonculara yatırım danışmanlığı yapmaya dönüştüğünü ve buna daha fazla devam edemeyeceğini açıklamıştı."

Türkiye sanatındaki güncel meseleleri tartışmaya açan SAHA Yazı Dizisi’nde her ay Kültigin Kağan Akbulut ya da onun davetiyle bir konuk yazar tarafından yeni bir yazı kaleme alınıyor. Kültigin Kağan Akbulut ile işbirliğiyle oluşturulan SAHA Yazı Dizisi’nde sanat izleyicileri, misafir sanatçı programları, müzecilik, koleksiyon, araştırma ve arşiv gibi konulardaki güncel tartışmalar farklı aktörlerin görüşleriyle birlikte ele alınıyor. SAHA Yazı Dizisi içinden yapılan bir seçki Merve Ünsal tarafından İngilizce’ye kazandırılıyor.

SAHA Derneği

Bir sivil toplum kuruluşu olarak 2011 yılında kurulan SAHA, Türkiye’nin çağdaş sanat üretimini ve uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla dünyanın dört bir yanında müze, bienal ve kâr amacı gütmeyen sanat projelerinde Türkiye’den sanatçı ve küratörlerin yeni eser üretimi ve yayın yapmasına karşılıksız destek oluyor. Kurduğu yurtdışı ortaklıklarla misafir sanatçı ve küratör programlarına Türkiye’den düzenli katılım olmasını sağlıyor. SAHA’nın yeni projesi SAHA Studio ise Türkiye’den sanatçılara çalışma ortamı ve küratöryel desteğin yanı sıra projeleri için üretim, araştırma ve sunum bütçesi ile çalışmalarını sürdürebilecekleri bir mekân sağlıyor.