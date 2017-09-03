Sahillerde bayram tatili yoğunluğu

ZONGULDAK/KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Zonguldak'ta bayramın üçüncü gününü kentin mavi bayraklı tek plajı olan Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahilinde geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.

Vatandaşların şemsiye açacak yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı, en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen plajda, cankurtaran ekipleri de muhtemel boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nemin ise yüzde 48 olduğu bildirildi.

- Karamürsel'de bayram hareketliliği

Kurban Bayramı tatili için Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler de sahilde yoğunluk oluşturdu.



Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plaja sahip Karamürsel'de yerli ve yabancı turistler, Karamürsel Altınkemer Plajı'na akın etti.

Tatilcilerin bir kısmı, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'nda denize girip güneşlenirken, bazıları sahilde oltayla balık tutmayı ya da çay bahçelerini tercih etti.

İlçede, deniz suyu sıcaklığının 24 ve hava sıcaklığının ise 32 derece olduğu belirtildi.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutarken çay bahçelerinde zaman geçirdi.

- İlçe nüfusu 6'ya katlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde de tatili fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Karasu'ya bayram tatilini geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, ilçedeki otelleri ve sahilleri doldurdu.

Yoğun ilgi gören ilçenin nüfusunun 53 binden, tatilcilerin akın etmesiyle yaklaşık 300 bine kadar çıktığı öğrenildi.

İşletmeciler ilçedeki pansiyon ve otellerin doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığını belirtti.



