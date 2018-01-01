Sahipsiz yavru köpeklere yuva oldular

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, anneleri tarafından terk edilen 8 yavru köpeğe, Dörtgöz çifti bir aydır çocukları gibi bakıyor.

Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan 3 aylık evli Mustafa ve Meryem Dörtgöz çifti, balkonlarının altından yavru köpek sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere gittiklerinde anneleri yanlarında olmayan 8 yavru köpekle karşılaşan çift, uzun süre beklemelerine rağmen anneleri gelmeyince yavrulara sahip çıkmaya karar verdi.

Köpeklerin bulunduğu yere kulübe yapan Dörtgöz çifti, yavruları her gün sütle besliyor, geceleri de üşüyüp üşümediklerini kontrol ediyor.

Mustafa Dörtgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir 1 aydır yavru köpeklerle yaşadıklarını söyledi.

Yeni doğan yavruların katı yiyecek yiyemediğini belirten Dörtgöz, bu nedenle onları her gün ısıttıkları sütle beslediklerini ifade etti.

Dörtgöz, kısa sürede köpeklerin adeta aileden bir parça haline geldiğinin altını çizerek, "Yavru köpeklerle çok mutluyuz. Onlar ailemizin bir parçası oldu. Kış ayında olduğumuz için onlara bir barınak yaptık. Altını samanla kapladık. Sıcak bir yuvaları oldu. Onları görmeden, sevmeden duramıyoruz." dedi.

İşten eve geldiklerinde ilk olarak yavruların yanına gittiklerini dile getiren Dörtgöz, "Her gün üç öğün sütlerini ısıtıp veriyoruz. Artık mutlu yuvaları var. Anneleri yok. Şu anda bunlara biz bakıyoruz ve bunlardan vazgeçmek istemiyoruz." diye konuştu.



Meryem Dörtgöz de yavru köpekleri adeta bir anne ve baba şefkatiyle büyüttüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Balkonumuzun altında köpek yavrularının olduğunu fark ettik. İki günlük takip sonucunda annelerinin olmadığını fark ettik ve bakımlarını eşimle biz üstlendik. Günde ortalama 5 litre süt veriyoruz. İşe gidiyoruz. İşten geldiğimizde evimize çıkmadan hemen koşa koşa yanlarına gidiyoruz. Kendilerini seviyoruz. Her ne kadar anne şefkatini onlara yaşatamasak da elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz."

Dörtgöz, köpeklerin de kendilerine alıştığını belirterek, " Bizi gördüklerinde hemen koşarak yanımıza geliyorlar. Okşuyoruz, seviyoruz, onlarla mutlu oluyoruz. Onlar da bizimle mutlular." ifadesini kullandı.

