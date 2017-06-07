Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair Cahit Zarifoğlu, vefatının 30. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Şairin ailesi ve Çocuk Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde, Zarifoğlu için dua edildi ve çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, törende yaptığı konuşmada, 30 yıldır Cahit Zarifoğlu'nu kabri başında andıklarını, bu sene kaymakam düzeyinde katılım olduğunu söyledi.

Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğünün de 3 yıldır kendilerini yalnız bırakmadığına işaret eden Şirin, Küplüce'nin Cahit Zarifoğlu ile özdeşleştiğini dile getirdi.

Zarifoğlu'nun arkadaşı şair ve yazar Nurettin Durman da Zarifoğlu'nun TRT İstanbul Radyosu'na atanmasının ardından Küplüce'de birlikte ev aradıklarını anlattı.

Aynı zamanda Üsküdar'da berber dükkanı işleten Durman, birçok şair, yazar, gazeteci ve siyasetçiyle tanıştığını belirterek, "Çok dost kazandım, çok iyi insanla tanıştım, çok iyiliklerini muhabbetlerini gördüm. Çok samimi söylüyorum Cahit Bey'in havası ve tavrı bir başkaydı. Dükkana geldiği zaman, o kadar şiir yazmış o kadar kitapları olan bir insanın havası yoktu." diye konuştu.

Durman, Zarifoğlu'nun kimseye üstten bakmadığına vurgu yaparak, şairin bir ortam hoşuna gitmediğinde kimseyi kırmadan sessizce buradan ayrıldığından bahsetti.

- 30 senedir artan ilgi

Şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümünün 30. yılında anılmanın çok az kişiye nasip olduğunu kaydetti.

Babası vefat ettiğinde çocuk yaşta olduğunu aktaran Zarifoğlu, babasını, iyi bir okuru nasıl tanıyorsa öyle tanıdığını ifade etti.

Ahmet Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun oğlu olmaktan dolayı gurur duyduğuna vurgulayarak, babası hakkında hiç kimseden kötü bir şey duymadığını, babasına olan ilgi ve sevginin ise 30 senedir arttığını söyledi.

Konuşmaların ardından yazar Asım Gültekin, Zarifoğlu'nun bir şiirini okudu.



Anma törenine, şairin eşi Berat, çocukları Fatma Betül, Ayşe Hicret ve Ahmet Zarifoğlu ile gelini Elif Zarifoğlu, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ve çok sayıda seveni katıldı.