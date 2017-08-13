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Sakarya'da vatandaşlar sahillere akın etti

- Sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, Sapanca ve Karasu'daki sahillerde serinlemeye çalıştı

Sakarya'da vatandaşlar sahillere akın etti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı mavi bayraklı Karasu plajına akın etti.
Karasu'daki oteller ve pansiyonların doluluk oranının yüzde 90'ları aştığı bildirildi.
Cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.
Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Sapanca sahilini tercih etti.
Sapanca Gölü Kırkpınar sahiline gelen bazı tatilciler göle girdi, piknik yaptı.
Sapanca ve Karasu sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavaSapancaSahilKarasu Plajı
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