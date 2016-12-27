Saldırının gerçekleştirildiği durağa ziyaretler sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısının gerçekleştiği otobüs durağına vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Terör saldırısının gerçekleştirildiği durak, ziyaretçiler tarafından kırmızı karanfil ve güllerle süslendi. Pek çok kuruma ve sivil toplum kuruluşuna ait çelengin yer aldığı durakta, saldırının hedefindeki askerlerin bağlı olduğu 1. Komanda Tugay Komutanlığının da çelengi bulunuyor.

Talas Bulvarı'ndan geçen bazı otomobillerin sürücüleri araçlarını durdurarak, durakta dua ediyor. Duraktaki banka, maket dar ağacı ile silah kılıfı da bırakıldı.

- Okullardan "Milli Seferberlik Çağrısına" destek

Terör saldırısının gerçekleştiği durağın ziyaretçileri arasında öğrenciler ve öğretmenler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Seferberlik Çağrısı'nın ardından harekete geçen okullar, etkinlikleri kapsamında öğrencilerini 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağına getiriyor.

Burhan Dinçbal Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Canan Avşar, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Seferberlik Çağrısı'nın ardından okullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerini de bu kapsamda andıklarını anlatan Avşar, "Şehitlerimizin can verdiği bu mekanı ziyaret etmek istedik. Milli şuur yükselince bu yaşadıklarımız olmayacaktır. Gelemeyen çocuklarımızın yüreği burada. İnşallah çocuklarımız yaşananlardan ders çıkaracak ve hainlere en iyi cevabı vereceklerdir." diye konuştu.

Öğrencilerden Ceren Şahin de duygulandığı belirterek, "Patlama gözümün önüne geldi, askerlerimizin burada olduğunu hissettim." dedi.

Olay günü kursta olduğunu anlatan Muhammed Celal Doğan da "Haberi aldıktan sonra o gün ders de işleyemedik. Ülkemiz terör örgütlerine asla teslim olmayacak. Bunu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan lise öğrencilerinin duygularını kaleme döktükleri ve durağa astıkları şiir ile kompozisyonlar da ziyaretçilerce okunuyor.

Bir öğrencinin kaleme aldığı "Utanıyorum şehidim, utanıyorum yemeden, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum. Sanma ki unutuyor, unutturuyoruz, unutanları barındırmaktan utanıyorum. dizeleri dikkati çekti.

- "Askerleri yalnız bırakmıyor"

Otobüs durağının müdavim ziyaretçileri arasında Fevzi Kurtoğlu (62) da yer alıyor. Gün içinde durağa gelen Kurtoğlu, elindeki Türk bayrağıyla şehit askerler anısına saygı duruşunda bulunuyor.