SAMDOB 9. yılını kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) kuruluşunun 9. yılı, 276 kişilik ekibin katılımıyla sahnede kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programı, opera ve balenin Türkiye'de kurulduğu günden bugüne kadar olan sürecinin anlatıldığı belgeselin izlenmesiyle başlandı.

Daha sonra atölye ve sanatçılardan oluşan 276 kişilik ekip sahneye çıkarak, SAMDOB'un kuruluşunun 9. yılını pasta keserek kutladı.

SAMDOB Müdürü Zerrin Karslı, burada yaptığı konuşmada, profesyonel bir ekiple çalışarak sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

SAMDOB ailesi olarak herkesin özveriyle çalıştığını belirten Karslı, "9 yıldır insanları kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Sahne dekorundan kostümüne, ayakkabısından saç tasarımına, makyajına, oyuncusuna, sanatçısına kadar herkes özveriyle işini yapıyor. Birlik ve beraberliğimizin meyveleri, ortaya koyduğumuz eserlerdir. İlk günkü heyecanla sanatseverlerimizin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.







