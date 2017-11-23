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SAMDOB "Güldestan" balesini yeniden sahneledi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türk dans repertuvarının özgün eserlerinin başında gelen "Güldestan" balesini bu sezon da yeniden sanatseverlerin beğenisine sundu. Geçen sezon sanatseverlerle buluşan Güldestan balesi,...

SAMDOB

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türk dans repertuvarının özgün eserlerinin başında gelen "Güldestan" balesini bu sezon da yeniden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Geçen sezon sanatseverlerle buluşan Güldestan balesi, yoğun istek üzerine bu sezon da yeniden sanatseverlerle buluştu.

İlk kez 2009-2010 sanat sezonunda sahnelenen ve seyircilerden büyük ilgi gören Güldestan balesinin reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri Mercan Dede'ye, dekor tasarımı Işın Mumcu'ya, kostüm tasarımı ise İsmail Dede'ye ait.

Işık tasarımı Michael Odam tarafından yapılan eserin Samsun'daki ışık adaptasyonunu ise Beyhan Murphy ve Murat Yılmaz gerçekleştiriyor.

Beyhan Murphy'nin 2004'te Mercan Dede ile hazırladığı Güldestan balesi, Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sahnelenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.

Güldestan balesinde, sosyokültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konu yer alıyor. Bölümler arasında göçebe toplumdan gelinmesi ile toprak, kadın ve erkek olguları hem geçmiş hem de günümüz açısından hicivsel bir anlatımla işleniyor.

Eserde geleneksel sema töreninden esinlenen mistik bir bölüm de yer alıyor.

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