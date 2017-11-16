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SAMDOB'dan ''Operet Akşamları'' konseri

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ''Operet Akşamları'' konseri düzenleyecek. Her ay gerçekleştirilen tematik konserlerden olan ''Operet Akşamı'' konserinde Franz Lehar'ın "Şen Dul",...

SAMDOB'dan ''Operet Akşamları'' konseri

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ''Operet Akşamları'' konseri düzenleyecek.

Her ay gerçekleştirilen tematik konserlerden olan ''Operet Akşamı'' konserinde Franz Lehar'ın "Şen Dul", "Giuditta" ve "Tebessümler Diyarı", Emmerich Kalman'ın "Çardaş Prensesi", Johann Strauss'un "Yarasa" ve "Venedik'te Bir Gece", Leonard Bernstein'in "Candide" operetlerinden seçilen aryalar ve düetler seslendirilecek.

Ezel Erkman'ın anlatıcı olarak yer alacağı konserde, soprano Elif Demir ve Zerrin Karslı, tenorlar Arif Edirne ve Özer Öndeş'e piyanosuyla Anna Tarakkonova eşlik edecek.

Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Salonu'nda 2 düet ve 8 arya olmak üzere 10 eserin seslendirileceği konser, 17 Kasım Cuma günü saat 20.00'de dinleyicilerle buluşacak.

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Atatürk Kültür MerkeziOperet AkşamlarıSAMDOBVenedik’te Bir Gece
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