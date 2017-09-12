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Samsun yeni bir müzeye kavuşuyor

- Yer olmaması nedeniyle bugüne kadar ziyarete açılamayan kalkolitik, ilk tunç çağı, Hitit, Hellenistik, Pers, Pontus Rum, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait binlerce eser, yapılacak Müze Samsun'da sergilenecek - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yurt: - "Bugüne kadar sergilenememiş, mahzenlerde rutubetten bozulmaya yüz tutmuş eserlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor"

Samsun yeni bir müzeye kavuşuyor

SAMSUN (AA) - Samsun Müzesi'nin küçük olması nedeniyle bugüne kadar sergilenemeyen farklı dönemlere ait binlerce eser, yapılacak yeni müzede ziyaretçilere açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Müzesi'nin küçük olması nedeniyle önceki yıllardaki kazılarda bulunan 5 bin 741 arkelojik, 648 etnografik eser ile 9 bin 783 sikkenin yanı sıra yeni kazılarda ortaya çıkartılan tarihi eserler teşhir edilemiyordu.

Tarihi eserlerin uygun müzede koruma altına alınması ve ziyaretçilere açılması için Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Müze Samsun" projesi hayata geçirildi.

İlkadım atletizm sahasının yanında yapımına başlanan müzede kalkolitik, ilk tunç, Hitit, Hellenistik, Pers, Pontus Rum, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yurt, kentin tüm kültür ve tarihi varlıklarını koruyup gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yeni müze çalışmasına başladıklarını belirtti.

Kent estetiğine uygun yaptıkları müzenin, Türkiye'nin en modern müzelerinden biri olacağını vurgulayan Yurt, şunları kaydetti:

"13 bin 214 metrekarelik alanda hayata geçecek ve yatırım finansmanının yüzde 75'ini Müzeler Genel Müdürlüğü, yüzde 25'ini ise Büyükşehir Belediyesinin karşılayacağı proje, Şubat 2019'da teslim edilecek. Bugüne kadar sergilenememiş, mahzenlerde rutubetten bozulmaya yüz tutmuş eserlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunacak olmak, bizi heyecanlandırıyor. Böylesine mükemmel bir müzeye şehrimizin ihtiyacı var. Kültürümüzü ve tarihimizi sergileyeceğimiz müzemizi tamamlayıp sanatseverlerin hizmetine sunacağız."


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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa YurtSamsun MüzesiTarihi Eser
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