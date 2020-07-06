Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ATİKER KONYASPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR iftar Halep mahkeme
Sanata destek
Sanata tam destek
Dünyada bir ilk
Yeni bir ilke imza attı
SEAT'ın hikayesi
İşte SEAT'ın hikayesi
Şifre uyarısı
Şifre sızıntılarına uyarı
Boş tarla kalmasın
Boş tarla kalmasın

Sanata destek

Türkiye’nin en genç ve dinamik bankası Odeabank, çağdaş sanatı desteklemek amacıyla kurduğu sanat platformu O’Art ile pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanatseverleri yalnız bırakmıyor.

Sanata destek

Türkiye’nin en genç ve dinamik bankası Odeabank, çağdaş sanatı desteklemek amacıyla kurduğu sanat platformu O’Art ile pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanatseverleri yalnız bırakmıyor. Odeabank “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nde sanatçılar ile pandemi döneminde üretim zorlukları ve pandemi sonrası sanat dünyasının nasıl şekilleneceği konuşuluyor.

ODEABANK, pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanata olan desteğini sürdürüyor. Odeabank Instagram kanalı üzerinden Perşembe günleri saat 21.00’de canlı olarak gerçekleştirilen “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nde sanatseverler ve sanatçılar bir araya geliyor.

Bankanın Instagram kanalından canlı yayınlanan sohbetlerde, değişik sanat dallarından konuklarla pandemi döneminde kültür ve sanatın nasıl etkilendiği konusu ele alınıyor. Günümüzde üretilen sanata dair Türkiye’den ve dünyadan örnekler sunulurken, pandemi sonrası sanatın geleceğine yönelik öngörülere yer veriliyor. Sohbetlerde ayrıca canlı yayında izleyicilerden gelen sorular konuk sanatçılar tarafından yanıtlanıyor.

O’Art küratörü Begüm Alkoçlar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşilerin Haziran ayındaki konukları karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu, minyatür eser sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu olurken, “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nin Temmuz ayındaki ilk konuğu da ebru sanatçısı Ebru Uygun oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OdeabankınPandemi Döneminde Sanata Desteği Devam Ediyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.