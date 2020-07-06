Sanata destek

Türkiye’nin en genç ve dinamik bankası Odeabank, çağdaş sanatı desteklemek amacıyla kurduğu sanat platformu O’Art ile pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanatseverleri yalnız bırakmıyor. Odeabank “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nde sanatçılar ile pandemi döneminde üretim zorlukları ve pandemi sonrası sanat dünyasının nasıl şekilleneceği konuşuluyor.

ODEABANK, pandemi sürecinden yeni normale geçişte sanata olan desteğini sürdürüyor. Odeabank Instagram kanalı üzerinden Perşembe günleri saat 21.00’de canlı olarak gerçekleştirilen “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nde sanatseverler ve sanatçılar bir araya geliyor.

Bankanın Instagram kanalından canlı yayınlanan sohbetlerde, değişik sanat dallarından konuklarla pandemi döneminde kültür ve sanatın nasıl etkilendiği konusu ele alınıyor. Günümüzde üretilen sanata dair Türkiye’den ve dünyadan örnekler sunulurken, pandemi sonrası sanatın geleceğine yönelik öngörülere yer veriliyor. Sohbetlerde ayrıca canlı yayında izleyicilerden gelen sorular konuk sanatçılar tarafından yanıtlanıyor.

O’Art küratörü Begüm Alkoçlar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşilerin Haziran ayındaki konukları karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu, minyatür eser sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu olurken, “O’Art ile Evde Sanat Sohbetleri”nin Temmuz ayındaki ilk konuğu da ebru sanatçısı Ebru Uygun oldu.