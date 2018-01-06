İSTANBUL (AA) - Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, USMED Sanat'ı, modern zamanlarda, zamanın ruhuna uygun olarak gençleri sanatla buluşturmak amacıyla kurduklarına işaret ederek, "Biz dünyanın sanatla kurtarılacağını düşünüyoruz. Tiyatronun haricinde ilk etapta kısa filmlerle sosyal medyayı verimli kullanmanın önemini anlatacağız. Bir belgesel düşüncemiz de var ve belgeselle araç kullanırken telefon kullanılmaması üzerine bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

USMED bünyesinde kurulan "USMED Sanat" birimi, kültür sanat habercilerinin de katılımıyla Kroren Restaurant'ta yapılan toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda AA muhabirine açıklama yapan Ercan, sosyal medya alanında kurulan ilk STK'nın USMED olduğunu söyledi.

Ercan, derneği yaklaşık 6 yıl önce kurduklarını belirterek, "Dijital, mobil ve internet medyasını sosyal medya üzerinden bir araya getirip, legal bir muhatap olma hedefiyle çıktık yola. Hemen akabinde eğitimlere başladık. Birçok STK, üniversite, kurum ve kuruşlarda sosyal medya eğitimleri vermeye ve uzman yetiştirmeye başladık. Bugüne kadar binden fazla sosyal medya uzmanı yetiştirdik." diye konuştu.

"Genç USMED"i kurarak gençlere daha hızlı ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Kısa sürede 250'den fazla üyesi oldu. USMED Avrupa başta olmak üzere, 30'dan fazla ülkede de temsilcilerimiz var. Bu arkadaşlar bulundukları ülkelerde kendi ekiplerini kuruyorlar. Türkiye'de ise 7 bölgede ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Devlet kurumlarına sosyal medya konusunda destek olmaya çalışıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Biz kurulduğumuzda sosyal medya uzmanının ne olduğu bilinmezken, şimdi kurumlara bir insan kaynağı oluşturur durumdayız."

Ercan, USMED'in bir meslek örgütü olduğuna dikkati çekerek, "Özel sektör ve devlette sosyal medya alanında iş yapan arkadaşlar bir araya gelip mesleki gelişim, sektörün sorunları ve çözüm yolları, yeni teknolojilerin takibi, iş bulma gibi konularda fikir alışverişinde bulunuyor. Ben bu güne kadar 18 ülkede 450'den fazla konferans verdim. Sosyal medya bağımlılığı üzerine duruyoruz. Yeşilay'la bu anlamda bir protokol imzaladık." ifadelerini kullandı.





- "Dünyanın sanatla kurtarılacağını düşünüyoruz"



Geçen yıl dernek çatısı altında "USMED Sanat"ı kurduklarını hatırlatan Ercan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ilk görünür çalışma 'Twitter Fenomeni Romeo İnstagirl Juilet' adlı tiyatro oyunu oldu. Batılı tiyatro oyununu, hikaye sanki burada geçiyormuş gibi bizim topraklarımıza uyarladık. İçerisine hem komedi koyduk hem de sosyal medyayı dengeli ve kararlı kullanmanın faydaları üzerine mesajlar yerleştirdik. Bu mesajlar da seyirciyi sıkan türden değil, yerinde ve kararında oldu. Bu ay içinde 5 defa daha oynayacağız. Sonrasında da Türkiye'yi dolaşmaya başlayacağız."

Ercan, sanatın etkilerine ve önemine değinerek, "Gençler oyunu çok büyük ilgiyle takip ediyorlar, gülüyorlar. Sosyal medyada yaşadıkları komik anları tiyatroda görmek, onları biraz şaşırtıyor ve mutlu ediyor. Bir yandan, 'Bak düzgün kullanırsan sosyal medya senin hayatını kolaylaştıran bir şey ama kötü kullanırsan, kararında kullanmazsan da sosyal medyada üzülürsün' diyen bir oyun." şeklinde konuştu.

Sanatın her alanında var olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"USMED Sanat'ın kurulmasındaki ana felsefemiz, modern zamanlarda, zamanın ruhuna uygun olarak gençleri sanatla buluşturmak. Biz dünyanın sanatla kurtarılacağını düşünüyoruz. Tiyatronun haricinde ilk etapta kısa filmlerle sosyal medyayı verimli kullanmanın önemini anlatacağız. Bir belgesel düşüncemiz de var ve belgeselle araç kullanırken telefon kullanılmaması üzerine bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu duyarlılığı birilerinin yapması lazım. Bu alana giren USMED'ten başka çok fazla STK yok. USMED Sanat birimi bunları yapacak."