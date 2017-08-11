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Sanatçı Yıldızdoğan'dan "çalıntı beste" iddialarına yanıt

- Yıldızdoğan: - "Sosyal medyada bir video eşliğinde yapılan paylaşımlarda, 1993 yılında piyasaya sürdüğüm albümdeki "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddia ediliyor. Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla" - "Bu asılsız iddialarla ilgili paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum"

Sanatçı Yıldızdoğan'dan

KONYA (AA) - Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına ilişkin, "Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla." dedi.

Yıldızdoğan, Meram ilçesindeki bir kafede gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada bir video eşliğinde yapılan paylaşımlarda, 1993 yılında piyasaya sürdüğü albümdeki "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına yer verildiğini anımsattı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu asılsız iddialarla ilgili paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yıldızdoğan, şöyle devam etti:

"Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla. 'Vatan, bayrak ve Allah.' diyen, siyaset ve politika üstü bir tavırla ortaya koyduğum, 1992 yılında bestelediğim bu parça, yıllarca ülkemde dinlendi. Bu zamana kadar 'bu parçanın müziği bana aittir' dememişimdir. Bu benim ailemden gördüğüm edep ve üslubumdan kaynaklanan bir güzelliktir. 15 Temmuz sonrasında bu parça yine parlamıştır. Çünkü bu tür eserler asırda bir gelir. Dün, vatan ve bayrak hainleri, millet düşmanları birleşmiş, benim hırsızlık yaptığımı söylüyor. Sosyal medyadada paylaşılan ve bir müzik grubunun fotoğrafına yer verilen videoda, Kürtçe şarkı duyuluyor. Videodaki resim, 2 yıl önce çekilmiştir. Bunu siyah beyaz yapmışlar. Bu yayınlanan videonun kime ait olduğu ve hangi şirkete ait olduğu ortada yok. Dolayısıyla nereden çıktığını da bilmiyorum."

- "Bu ülkede birlik ve beraberlik içinde sazımızı çalacağız"

Yıldızdoğan, sosyal medyadaki paylaşımların daha çok yurt dışından yapıldığına işaret ederek, "Bunlar gibi hainlerin gidebildiği bir memleket var ancak benim bu topraklardan başka gidebileceğim yer yok. Ondan dolayı 'Ölürüm Türkiyem.' diyorum. Ömrümün sonuna kadar da bunu diyeceğim. Bu ülkede birlik ve beraberlik içinde sazımızı çalacağız, türkümüzü de söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaÖlürüm TürkiyemSanatçı Mustafa Yıldızdoğan
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