Sanatçılara yeni mekân

SAHA Studio’ya davet edilip eser üretim imkânı bulan sanatçılardan Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada’nın video, fotoğraf, heykel ve enstalasyonlardan oluşan çalışmaları tanıtıldı. SAHA Studio davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekânı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor. Sergi, koleksiyon ve atölye ziyaretleri, portfolyo değerlendirmeleri, seminerler ve yurtdışı gezilerle sanatçıların gelişimine katkıda bulunuyor. SAHA Studio, sadece Türkiye’den sanatçıları değil, yurtdışından küratörleri de ağırlayarak araştırmalarına ve İstanbul sanat ortamıyla etkileşimlerine yardımcı oluyor.

SAHA Studio’nun sanatçılara sunduğu olanaklara değinen SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra; “Sanatçıların etkileşim ve üretkenliklerini tetikleyecek esnek bir ortam yaratmaya çalıştık. SAHA Studio’da davet ettiğimiz her sanatçı, sunduğumuz bilgi, birikim, ekip, mekân ve imkândan yararlanırken kendi deneyimlerini de programa kattı. SAHA Studio’nun ilk döneminde asıl kazanımın ortaya çıkan eser ve projeler kadar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada ile geliştirdiğimiz birbirinden öğrenme kültürü olduğuna inanıyorum” dedi.

Derneğin misyonu hakkında bilgiler veren SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı ise; “SAHA Derneği, çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen üye ve destekçileri bir araya getiriyor. Sanatçılarımızın kâr amacı gütmeyen müze ve kurumlardaki yayın ve üretimlerine destek veriyoruz. 2013 yılından bu yana kurduğumuz yurtdışı işbirlikleriyle, misafir sanatçı programlarına Türkiye’den düzenli katılım sağlıyoruz. Yeni projemiz SAHA Studio ile mevcut ekosistemin ihtiyaçlarına cevap verip sanat profesyonellerinin küresel ağlarla bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

SAHA Studio’ya sanatçılar, misafir sanatçı programı çerçevesinde deneyimli bir kurul tarafından davet ediliyor. Küratör ve eğitmen Vasıf Kortun, sanatçı Hera Büyüktaşçıyan ve SAHA Studio’nun direktörü küratör Çelenk Bafra’dan oluşan kurul, İstanbul dışındaki sanat inisiyatifleri Hayy, Karantina, Loading, sub ve Torun’dan da sanatçı önerisi alıyor. SAHA Studio’nun ikinci döneminin ise Mart - Eylül 2020 arasında beş yeni sanatçıyla devam etmesi planlanıyor. Ağustos 2019’da başlayan ilk dönemine davet edilen sanatçıların projeleri, 20, 21 ve 22 Şubat 2020 tarihlerinde izleyiciler tarafından SAHA Studio’da gezilebilecek.