Şanlıurfa ile Ankara arasında gönül köprüsü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Ankara'nın Pursaklar Belediyesi arasındaki iş birliği ile vatandaşların kültür gezileriyle şehirleri tanıma imkanı sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, makamında Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile bir araya gelerek kültür gezilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çiftçi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan, Türk, Arap ve Kürt kökenli öğrencilerle vatandaşların katılımıyla birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla batı illerine kültür gezileri düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların Çanakkale ve İstanbul'a götürüldüğünü ifade eden Çiftçi, kısa süre sonra da Ankara'ya ve Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlere gezi düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da da farklı şehirlerden gelen misafirleri ağırladıklarını anlatan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Şanlıurfa, 12 bin 500 yıllık kadim bir medeniyetler şehridir. Peygamberler Şehri'ne gelecek misafirlerimiz burada ecdadını bulacaktır. İki belediyemizin ortak projesiyle her yıl biz de Ankara'ya halkımızı göndereceğiz, oradan gelecekleri de burada misafir edeceğiz. Karşılıklı olması iki şehrin tanıtımı açısından iyi olur. Karadeniz belediyelerimizle de görüştük. Samsun ve Rize belediye başkanlarımızla da görüştük. İstanbul ve Ankara'ya da gençlerimizi göndereceğiz. 4 farklı noktaya vatandaşımız gidecek. Etap etap göndereceğiz Şubat'tan sonra başlayacağız. Misafirlerimizin, Güneydoğu medeniyetini tanıması için karşılıklı projeler geliştireceğiz."

- "Mutlu dönüyorlar"

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Şanlıurfa'nın farklı bir manevi atmosferinin bulunduğunu anlattı.

Ankara'dan vatandaşların özellikle Şanlıurfa'yı ziyaret edebilmek için kendilerine yoğun talepte bulunduğunu aktaran Çetin, ilk etapta karayoluyla başlattıkları ziyaretlerin daha sonra havayoluyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Son dönemde Pursaklar ilçesinden bin kişinin uçakla Şanlıurfa'ya getirilmesini sağladıklarını aktaran Çetin, "Biz bu gönül köprüsünü Şanlıurfa ile kurmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz ziyaretten huzurlu ve mutlu bir şekilde dönüyor. 'Tebessüm şehri' parolasıyla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çetin, özellikle kadınların ziyaretlere ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.