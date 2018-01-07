Şanlıurfa semasına

ŞANLIURFA (AA) - Kuş besleme alışkanlığının yaygın olduğu Şanlıurfa'da, "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Hayvanları Koruma, Yaşatma Derneğince organize edilen etkinlikte Devteş, Süleymaniye ve Sigorta mahallelerinde güvercin besleyen yüzlerce kişi, merkez Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi'ndeki boş alanda bir araya geldi.

"Güvercinler özgürlüğü sever", "Dünya barışı için, sevgi için" yazılı dövizler taşıyan kuş meraklıları, kasa ve kutular içerisinde alana getirdikleri, çoğunluğu posta cinsi yaklaşık 4 bin güvercini aynı anda salıverdi.

Gökyüzünde görsel şölen sunan rengarenk güvercinlere sahipleri ıslık çalarak destek verdi.

Şanlıurfa Hayvanları Koruma, Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bir gelenek haline getirdikleri "güvercin döküşü"nün bu yılki temasının "barış ve özgürlük" olduğunu söyledi.

Güvercin beslemenin bir hobi olduğunu, Şanlıurfa'da binlerce kişinin bu hobiye gönül verdiğini belirten Eskiler, şöyle konuştu:

"Bu etkinliği her yıl bu mevsimde yapıyoruz. Güvercin besleyenler her yıl organize olup bir araya geliyor. Yanlarında getirdikleri güvercinlerini aynı anda bırakıyorlar. Kimin güvercini daha iyiyse diğer kuşu alıp evine götürüyor. Daha sonra güvercin sahibi evine gelen yabancı kuşu sahibine teslim ediyor. Çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Bugün buraya 4 bin güvercin getirildi. Hepsi barış, sevgi ve özgürlük için gökyüzüne bırakıldı."

Güvercin yetiştiricisi Feyzullah Yakışık da "güvercin döküşünü" birlik ve beraberlik içinde yaptıklarını söyledi.

Güvercin beslenmenin Şanlıurfa'da bir gelenek olduğunu ifade eden Yakışık, "Bizler bu geleneği sürdürüyoruz. Buraya gelenler bu işi hobi olarak yapıyor. Birlik ve beraberlik için etkinliğimizi her yıl mahalle mahalle yapıyoruz. Bu yıl barış, sevgi ve özgürlük için güvercinlerimizi bırakıyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.