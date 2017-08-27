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Şanlıurfa'da "Boğa Yakalama Timi"ne eğitim

- Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bayram boyunca merkez ve ilçelerde görev alacak 24 kişilik ekibe, kaçan kurbanlıkları yakalama ve uyuşturma tekniklerine ilişkin eğitim verildi

Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nda görev yapacak "Boğa Yakalama Timi"ne yönelik eğitim düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bayram boyunca merkez ve ilçelerde kaçan kurbanlıkların sorunsuz şekilde yakalanması amacıyla görevlendirilen 24 kişilik ekibe, veteriner hekimler ve uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Uygulama sırasında fiziksel yeterlilik parkuruna tabi tutulan, ardından atış eğitimi de yaptırılan ekibe, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin de yer aldığı set dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Remzi Sonekinci, AA muhabirine, vatandaşların daha rahat, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekiplerin, bayram süresince çalışacağını belirten Sonekinci, "Ekiplerimiz, kaçan hayvanları en uygun sürede ve biçimde yakalama, uyuşturma, ilaç kullanımı, bağlama yöntemleri hakkında eğitim aldı. Bayrama hazırlar. İnşallah sorunsuz ve hayırlı bir bayram geçiririz." dedi.

Öte yandan, vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları için belediyenin "Alo 153" ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulanabilecek.

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