Şanlıurfa'da muhabirler

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında "En Hızlı Muhabir Koşusu" düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğinin iş birliğiyle 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentteki yerel medya kuruluşlarında görev yapan 40 gazeteci, bayrak yerine ellerine mikrofon ve gazetelerini alarak stadın koşu pistinde ter döktü.

Her bir gazeteciden 100 metre koşması istenilen yarışmada, ekibiyle 400 metre mesafeyi en önde tamamlayan takım şampiyon oldu.

Koşu esnasında bazı muhabirler performansıyla beğeni toplarken bazı gazetecilerin ise yorgun düştüğü görüldü.

Bu arada mesai arkadaşlarının koşusunu haberleştirmek isteyen medya temsilcilerinin de çalışma anlarındaki gayreti görüntülere yansıdı.

Yarışmayı Urfanatik gazetesi birinci, Kanal Urfa Televizyonu ikinci ve Damga gazetesi üçüncü tamamladı.

- Yoğun ilgi sevindirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, gazetecilere açıklamasında organizasyonun güzel bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Gazeteciler arasında keyifli bir yarış düzenlediklerini belirten Keşküş, "Bu kadar ciddi bir katılımın olmasını da açıkçası beklemiyordum. Arkadaşların yoğun ilgisi bizi mutlu etti. Basın mensubu kardeşlerime organizasyona katıldıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Tahir Gülebak da amaçlarının sahada haber peşinde koşan gazetecilerin bugün kendileriyle ilgili haber yapmalarını istediklerini dile getirdi.

Gazeteciler arasında güzel bir kaynaşma olduğunu belirten Gülebak, gelecek yıl daha kapsamlı bir koşu düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Muhabir İbrahim Çakmak ise "Biz normalde de iş hayatımızda böyle koşuyoruz. Ama bugün gerçekten koştuk, birinci olduk mutluyuz. İnşallah bunun devamı da gelir." dedi.

Gazeteci Mehmet Kaması da ilk defa böylesi bir organizasyona katıldıklarını ifade ederek, takımlar arasındaki yarışın kıyasıya geçtiğini sözlerine ekledi.