Şanlıurfalı 15 Temmuz gazisi evlendi

ŞANLIURFA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde silahla yaralanarak gazi olan Ramazan Nerede, evlendi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından bir düğün salonunda kıyılan nikahta, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Ramazan Nerede ile Büşra Aslan çiftinin şahidi oldu.

Vali Erin, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, damat ve gelinin ailelerini tebrik etti.

Türkiye'nin uzun süredir terör örgütleriyle mücadele ettiğini anlatan Erin, Türk milletinin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Erin, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihi bir sınavdan alnının akıyla geçtiğini belirterek, hainlerin emellerine bir kez daha ulaşamadığını aktardı.

Tarih bilinci ve şuuru olan nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erin, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da 250 şehit kardeşimiz var. Terörle mücadelede şehit verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ramazan kardeşimiz başta olmak üzere bütün gazilerimize Türk milleti olarak minnetlerimizi, şükranlarımızı her vesile ile iletmek boynumuzun borcudur. Bugün burada kardeşlik ve barış içinde bir araya gelebiliyorsak, bilin ki bunu o şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir gazi evlattan, böyle bir kahramandan bu millete, bu devlete, Cumhurbaşkanımıza ve o kahramanlığına yaraşır çok sayıda evlat beklediğimizi ifade ediyorum."

Törene, Şanlıurfa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve genç çiftin yakınları katıldı.