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"Şansımı Seveyim" filminin özel gösterimi yapıldı

- Ender Mıhlar'ın yönettiği ve "Ali Kundilli" karakteri ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı film, Düzce Moonlight Cinema Clup'ta gösterildi

DÜZCE (AA) - "Ali Kundilli" karakteri ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Cem Gelinoğlu'nun 3. filmi "Şansımı Seveyim"in özel gösterimi, Düzce'de gerçekleştirildi.

Ender Mıhlar'ın yönettiği, Düzceli oyuncu Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı "Şansımı Seveyim", Düzce Moonlight Cinema Clup'ta gösterildi. Filmin başrol oyuncusu Gelinoğlu da özel gösterime katıldı.

Gösterimin sonunda gerçekleştirilen söyleşiye katılan Gelinoğlu, 25 Ağustos'ta vizyona giren filmle ilgili ilk tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi.

Gelinoğlu, Düzceli olduğunu hatırlatarak, "Film için ilk gelen tepkiler çok olumlu. İnşallah izleyicilerimiz de memnun kalacaktır. Ben bu kentin yetiştirdiği bir oyuncuyum ve her filmimde burada olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Söyleşinin ardından pasta kesen Gelinoğlu, hayranlarına imza verdi.

Oyuncu kadrosunda Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in de yer aldığı filmde, çevresinde şanssızlığı ile bilinen Sebahattin'in büyüdüğü mahalleye geri dönmesinin ardından başından geçenler konu ediliyor.

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