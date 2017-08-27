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Saraybosna'da İstanbul Günleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesince Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" Coşkun Karademir ve Neşe Demir'in konseriyle sona erdi

Saraybosna'da İstanbul Günleri

SARAYBOSNA (AA) - İstanbul ile Saraybosna'nın "kardeş şehir" olmasının 20'nci yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başkentteki Aliya İzetbegoviç Parkı'ndaki etkinlikler Türk Halk Müziği sanatçıları Coşkun Karademir ve Neşe Demir'in verdiği konserle son buldu.
Etkinliğe Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen'in yanı sıra çok sayıda Saraybosnalı katıldı.
Etkinlikte sahne alan İBB Orkestrası ve Motif Halk Dansları Topluluğu'nun Marmara ve Ege bölgelerine ait gösterileri de yoğun ilgi gördü.
Bu arada Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünce etkinliğe katılan vatandaşlara Türkiye temalı hediyeler dağıtıldı.
İstanbul Kültür Günleri etkinlikleri çerçevesinde tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla İstanbul'un farklı yerlerinden karelerin bulunduğu İstanbul temalı fotoğraf sergisi açılmıştı.

Etkinliklerde ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın fotoğraflarından oluşan sergi de Saraybosnalılarla buluşmuştu.

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