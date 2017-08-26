Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Saraybosnalılar, Hakan Peker'in şarkılarıyla coştu

- "İstanbul Kültür Günleri" etklinliği kapsamında, Saraybosna'da konser veren Hakan Peker, sevilen parçalarıyla Saraybosnalıları coşturdu

Saraybosnalılar, Hakan Peker'in şarkılarıyla coştu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "İstanbul Kültür Günleri" etkinliği kapsamında konser veren Hakan Peker Saraybosnalıları coşturdu.

İstanbul ile Saraybosna'nın "kardeş şehir" olmasının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri 2. gününde farklı etkinliklerle devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) organize edilen etkinlikler kapsamında, başkentteki Aliya İzetbegoviç Parkı'nda gerçekleşen İBB Orkestrası konseri, halk dansları gösterisi ve Hakan Peker konserini, Saraybosnalıların yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dinledi.

1990'lı yıllara damga vurmuş şarkılarını söyleyen Hakan Peker, Saraybosnalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya 7'den 70'e seyirciler eşlik etti.

27 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Kültür Günleri kapsamında Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir konser verecek, folklor ekipleri de gösteri yapacak.

Aliya İzetbegoviç Parkı'ndaki etkinlik alanında gün boyu açık kalacak stantlar ziyaret edilebilecek.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hakan PekerİBBİstanbul Kültür GünleriSaraybosna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5