Saraybosnalılar, Hakan Peker'in şarkılarıyla coştu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "İstanbul Kültür Günleri" etkinliği kapsamında konser veren Hakan Peker Saraybosnalıları coşturdu.

İstanbul ile Saraybosna'nın "kardeş şehir" olmasının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri 2. gününde farklı etkinliklerle devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) organize edilen etkinlikler kapsamında, başkentteki Aliya İzetbegoviç Parkı'nda gerçekleşen İBB Orkestrası konseri, halk dansları gösterisi ve Hakan Peker konserini, Saraybosnalıların yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri dinledi.

1990'lı yıllara damga vurmuş şarkılarını söyleyen Hakan Peker, Saraybosnalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya 7'den 70'e seyirciler eşlik etti.

27 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Kültür Günleri kapsamında Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir konser verecek, folklor ekipleri de gösteri yapacak.

Aliya İzetbegoviç Parkı'ndaki etkinlik alanında gün boyu açık kalacak stantlar ziyaret edilebilecek.







