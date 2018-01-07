"Sarıkamış'ta Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü de vardı"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin, "O cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir." dedi.

Tunceli'de, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı nedeniyle şehitleri anmak üzere valilik koordinesinde yürüyüş düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde SGK İl Müdürlüğü bahçesinde toplanan vatandaşlara eşlik eden, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerinden Tunceli Valiliği'ne kadar yürüdü.

Katılımcıların "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı yürüyüşün ardından, valilik önünde süren programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mahir Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin gelişimini sağlayacak kaynakları oluşturmanın önemine değinerek, kentin tarihi dokusunu koruyup kentin gelişmesini sağlayacak kaynakları da inşa etmenin gerektiğini vurguladı.

Ünal, "Tunceli bu haliyle hem rekabet avantajı hem yeni gelişim yetenekleri açısından çok hızlı gelişen bir şehir. Tunceli'nin bölgesinde özel bir kıymeti, değeri var. Tunceli'nin koruduğu, muhafaza ettiği anlam var. Tunceli, Türkiye'nin çeşitliliğini, çok sesliliğini, tarihini, kültürünü bir renk olarak mutlaka koruması gereken şehir. O açıdan da Tunceli bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel'e de çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Ünal, "Tunceli'ye yeni bir heyecan, yeni bir anlayış getirdi. Bakış açısıyla, kucaklayıcı tavrıyla devletin şefkat yüzünü gösteriyor." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini, bu ülke topraklarının her karışının şehitlerin yadigarı olduğunu anımsatan Ünal, şunları söyledi:

"Şehitlerimize baktığımızda Çanakkale'de olsun, Sarıkamış'da olsun, Kut'ül Amare'de olsun bizim şehitlerimiz tek bir dilin, tek bir kimliğin, tek bir etnik yapının unsurları değildir. Bu coğrafyanın unsurlarıdır. Yani o cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Çünkü topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir. O yüzden şehitlerimizi unutmadığımız sürece birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürürüz ve bizi vatan, ülke yapan, bizi birlikte Türkiye yapan değerleri hep beraber koruruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "7 bin kişi beraber yürüdük"

Tunceli'de Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe yoğun ilgi gösterildiğini, bunun birlik ve beraberlik için önemli olduğunu kaydeden Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bu yürüyüşte yaklaşık 7 bin kişi beraberdik. Bu duyguları, bu değerleri, bu toprakların, coğrafyanın bin yıldan beri hepimizi kucakladığını bir kez daha hatırladık. Sarıkamış'ı bu coğrafyayı korumak için verilmiş bir mücadele olarak o gün yaşananları bir kez daha hatırladık. Tarih sadece zaferlerin hatırlandığı ve yad edildiği bir ders değil, bizim için. Aynı zamanda tarih bizim için hatalarımızın da yanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, ders olduğu bir disiplin. O yüzden bugün Sarıkamış'ın hatırlanmasının, orada hayatını kaybeden 60 bin evladımızın burada hep birlikte yad edilmesinin büyük bir kıymeti vardı. O yüzden Valiliğimize, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum."

Yürüyüşe, Ünal ve Sonel'in yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti ve CHP Tunceli il başkanları ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Tunceli Valiliği'ne geçen Ünal, Vali Sonel'den kentte devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.