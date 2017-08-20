Sarıkız Tepesi'ne ziyaretçi ilgisi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ağustosta Kazdağları'na çıkıp burada konaklayarak geleneklerini sürdüren Türkmenler, Sarıkız Tepesi'ndeki türbeye yoğun ilgi gösteriyor.

Edremit Körfezi'ndeki 10 Türkmen köyü sakini ile tatilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, Sarıkız Türbesi'ni ziyaret etti. Kazdağları'nın zirve noktası olarak da bilinen tepedeki türbenin duvarlarındaki taşlara kurdele, bez parçası bağlayıp bozuk para bırakan Türkmenler, dilek tutup, adak adadı.

Kaymakam Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ağustosta 10 gün boyunca bölgede kalan Türkmenlerin geleneklerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkmenlerin bu sürede kurdukları çadırlarda yaşadığını ifade eden Sırmalı, "Bu kültür yüzyıllardan beri devam ediyor. Burada birlik beraberlik içinde kardeşçe kalıyorlar. Kazdağları birçok efsaneye konu olmuş. Sarıkız'ın burada yaşadığına inanılıyor. Kazdağları, milli park anlamında ülkemizin en önemli değeri." dedi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ise bu tür etkinliklerin Kazdağları'na verilen önem ve değeri bir kat daha artırdığını belirtti.

Burada değişik kültürel etkinlikler olduğunu dile getiren Ertaş, "Bölgemizdeki Türkmen köylerimizden buraya çıkıyorlar. Geleneklerini yaşatıyorlar. Belediye olarak bu yıl da onların yanlarındayız, destekçileriyiz." diye konuştu.

Türkmenler de 10 gün yaşadıkları bölgeden kurban kestikten sonra ayrıldıklarını kaydetti.