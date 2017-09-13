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Savaş mağduru genç protezle hayata tutundu

- Suriye'de 2 yıl önce bombardıman sonucu sol bacağını kaybeden genç, 6 ay önce bacağına takılan protezle yaşama bağlandı - İç savaş nedeniyle 2 yıldan bu yana görüşemediği ailesinin hasretini çeken Abdullah, ülkesindeki savaşın son bulmasını ümit ediyor - Abdullah: - "Artık yürüyebiliyorum, çalışıp aileme destek olmak istiyorum"

Savaş mağduru genç protezle hayata tutundu

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Suriye'de iki yıl önce bombardıman sonucu sol bacağını kaybeden genç, Gaziantep'te 6 ay önce takılan protezle adeta hayata yeniden tutundu.

Suriye'nin Deyrizor kentinde çiftçilikle geçimini sağlayan 23 yaşındaki Kusay Abdullah'ın sol bacağı, 2 yıl önce bombardıman sırasında koptu. Yakınları tarafından sınıra getirilen ve sağlık görevlilerince Türkiye'ye ulaştırılan Abdullah, ameliyat edildi.

Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Abdullah'ın bacağına merkezi Gaziantep'te bulunan İhsan ve Hizmet Derneğinin desteğiyle 6 ay önce protez takıldı. Aradan geçen sürede protezle yeniden desteksiz yürümeye başlayan Abdullah, adeta hayata yeniden tutundu.

Savaş mağduru genç, DEAŞ kuşatması altındaki Deyrizor ilinde yaşayan babası Hüseyin, annesi Hasne ile 8 kardeşine kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

- İki yıldır görüşemediğini ailesine kavuşmak istiyor

Abdullah, savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu belirterek, "Savaş başladıktan sonra hayatımız karardı. Uçakların bombardımanı sonucu sol bacağımı kaybettim. Yakınlarım beni alıp Gaziantep'e getirdi. Tedavimin ardından İhsan ve Hizmet Derneğinde kalmaya başladım. Dernek bacağıma uygun bir protez taktırdı. Artık bu protezle yeniden yürüyebiliyorum, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Ailesiyle 2 yıldan bu yana görüşemediğini ifade eden Abdullah, "Ailemi çok özledim. Onların yanına gidemiyorum, onlar da benim yanıma gelemiyor. Çünkü orada savaş devam ediyor. Savaşın bir an önce bitmesini ve aileme kavuşmayı istiyorum. Artık yürüyebiliyorum, çalışıp aileme destek olmak istiyorum." dedi.

İhsan ve Hizmet Derneği Başkanı Ali Kırmızı ise dernek olarak 70 kapasiteli evlerinde Suriyelilere kucak açtıklarını ifade etti

Kırmızı, dernek olarak Suriyeli savuş mağdurlarının yaralarına merhem olduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepİç SavaşSavaşSuriye
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