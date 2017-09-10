Şehit öğretmen Yalçın, dergi kapağına taşındı

İSTANBUL (AA) - "Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi" 26. sayısında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı kapağa taşıdı.

Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak yönetiminde üç ayda bir çıkan derginin son sayısında, Batman'ın Kozluk ilçesinde okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayarak şehit olan müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için, önsöz, şiir ve yazılar kaleme alındı.

Derginin genel yayın yönetmeni Ayşe Ünsal yazılı açıklamasında, "Görev yaptığı okulda öğrencileri için elinden gelen her şeyi yapan bu güzel insanı unutmadık, unutamayız. Tıpkı yaşları, isimleri, görevleri farklı olan binlerce masum insanı unutmadığımız gibi. Unutmamaktan, hatırlamaktan daha fazlasını yapmak için hazırladık bu sayıyı. Öğretmenimiz için ya da farklı konulardaki eserleriyle katkı sunan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Ercişli Emrah Şiir Ödülü 2017"nin finale kalan şiirlerinin de yer verildiği dergide, aralarında Bestami Yazgan, Leyla Dündar, Ayşe Ünsal, Cihat Albayrak, Müştehir Karakaya, Ahmet Kurbani, Abdurrahman Adıyan ve Mahmut Bıyıklı'nın bulunduğu yaklaşık 60 şair ve yazar yer alıyor.