Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Şehit öğretmen Yalçın, dergi kapağına taşındı

İSTANBUL (AA) - "Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi" 26. sayısında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı kapağa taşıdı.Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak yönetiminde üç ayda bir çıkan derginin son sayısında, Batman'ın Kozluk ilçesinde...

Şehit öğretmen Yalçın, dergi kapağına taşındı

İSTANBUL (AA) - "Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi" 26. sayısında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı kapağa taşıdı.

Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak yönetiminde üç ayda bir çıkan derginin son sayısında, Batman'ın Kozluk ilçesinde okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayarak şehit olan müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için, önsöz, şiir ve yazılar kaleme alındı.

Derginin genel yayın yönetmeni Ayşe Ünsal yazılı açıklamasında, "Görev yaptığı okulda öğrencileri için elinden gelen her şeyi yapan bu güzel insanı unutmadık, unutamayız. Tıpkı yaşları, isimleri, görevleri farklı olan binlerce masum insanı unutmadığımız gibi. Unutmamaktan, hatırlamaktan daha fazlasını yapmak için hazırladık bu sayıyı. Öğretmenimiz için ya da farklı konulardaki eserleriyle katkı sunan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Ercişli Emrah Şiir Ödülü 2017"nin finale kalan şiirlerinin de yer verildiği dergide, aralarında Bestami Yazgan, Leyla Dündar, Ayşe Ünsal, Cihat Albayrak, Müştehir Karakaya, Ahmet Kurbani, Abdurrahman Adıyan ve Mahmut Bıyıklı'nın bulunduğu yaklaşık 60 şair ve yazar yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DergiHayal Bilgisi Edebiyat Ve İyilik DergisiŞenay Aybüke Yalçın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5