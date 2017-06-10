ÇORUM (AA) - "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncularından Yusuf Eker, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın "Hanke'ye Ağıt" isimli şiirine beste yaptı.

TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Asaf Emre" karakterini canlandıran Eker, şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın'ın, Şırnak'taki Hanke Dağı'na atıfla yazdığı şiiri besteledi.

Aydın ve tüm şehitlerin anısına bu çalışmayı gerçekleştiren Eker, bestesiyle seslendirdiği şiiri sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'taki helikopter kazasının Türk milletini derinden etkilediğini söyledi.

Şehit Tümgeneral Aydın'ın yazdığı "Hanke'ye Ağıt" şiirinin hikayesinden ibret alınması gerektiğini belirten Eker, "Hepimiz üzüldük ama şunu çok iyi biliyoruz, kahramanlar o kişilerdir ki ağıtları toprağa verilmeden yakılır. Bir sanatçı olarak 'Hanke'ye Ağıt' şiiri bizim için çok önemli bir yer teşkil etti. 1992'de ciddi anlamda terör yaşanan bir bölgeydi orası. 90 kişilik ekibiyle 'Ben burada terörü bitireceğim' diyerek hareket eden bir kahraman. Bizde kahramanlar tükenmez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

- "İki amcamı bu vatana şehit verdim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seslendirdiği şiirden çok etkilendiğini anlatan Eker, şöyle devam etti:

"Bizler estetik duyguya sahip insanlarız. Böyle bir durumda tepkimizi en doğal şekilde dile getirmemiz lazım. Mademki bizler toplumun aynasıyız, evvela tepkilerimizin doğru olması gerekir. Bunun için şiiri dinledikten sonra, 5-6 dakika sonra bestelemek nasip oldu. Bu eseri şehidimize, ailesine ve tüm şehitlere yaptık. 'Onların olsun' diye stüdyoya girdik. Stüdyo kaydıyla sosyal medya organlarında paylaşmaya başladık. Güzel tepkiler aldık."

Eker, "İki amcamı bu vatana şehit vermiş bir insanım. İkisi de asker ocağında Rabb'in katına yükselen şehitlerin arasına katıldı. Bunu bir sanatçı hassasiyetinin ötesinde, bedel ödemiş bir sanatçı hassasiyeti içinde değerlendiriyorum. Görevimi yaptığıma inanıyorum. Bir sanatçının duruşu, belli kesimlerin propagandasını yapmak yerine, sessiz sedasız şehit olanlar için sessiz sedasız eserler yapmayı gerektirir." dedi.

Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen şehit Tümgeneral Aydın'ın yazdığı "Hanke'ye Ağıt" şiirinin sözleri şöyle:

"Doksan kişiydik biz o gün/Aç, susuz, uykusuz/Nasır tutmuş ayaklarla/Yürüyorduk kaygusuz/Sis, çamur, kanla, terle/Üzerindeydik bulutların/Ayrım Hanke Yaylası'nda/Yeşerirken umutlarım/Soğuk namlular elimizde/Yürüyorken dağlara/Şehitlerden selam geldi/Savaşan tüm sağlara/Uzaklarım yakınlaştı/İnancımla, davamla/Uyan Hanke geliyorum/Heybetimle, havamla."