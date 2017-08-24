Şehit ve gazi çocuklarına sinema okulu bursu

İSTANBUL (AA) - Şehit ve gazi çocukları, OFS Sinema Okulunda ücretsiz sinema dersleri alacak.

OFS Sinema Okulundan yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazilerin çocuklarına, Mart'ta eğitim hayatına başlayan okul tarafından yüzde 100 burs verilecek.



"Yaşatarak Öğretiyoruz" sloganıyla yola çıkan sinema okulu, bursiyerlerini oyunculuktan yönetmenliğe, senaryo yazımından kurgu ve montaja kadar 19 farklı eğitim programına dahil edecek.

Kadrosunda birçok ünlü eğitmene yer veren ve Eylül'ün sonuna kadar kayıt almaya devam eden okulda, eğitimler 144 saat sürecek.