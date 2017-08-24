Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Şehit ve gazi çocuklarına sinema okulu bursu

- Kayıtlar Eylül'ün sonuna kadar devam edecek

Şehit ve gazi çocuklarına sinema okulu bursu

İSTANBUL (AA) - Şehit ve gazi çocukları, OFS Sinema Okulunda ücretsiz sinema dersleri alacak.

OFS Sinema Okulundan yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazilerin çocuklarına, Mart'ta eğitim hayatına başlayan okul tarafından yüzde 100 burs verilecek.

"Yaşatarak Öğretiyoruz" sloganıyla yola çıkan sinema okulu, bursiyerlerini oyunculuktan yönetmenliğe, senaryo yazımından kurgu ve montaja kadar 19 farklı eğitim programına dahil edecek.

Kadrosunda birçok ünlü eğitmene yer veren ve Eylül'ün sonuna kadar kayıt almaya devam eden okulda, eğitimler 144 saat sürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BURSGaziOFS Sinema OkuluSinemaşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5