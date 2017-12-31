Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Şehitlerin ismi sınıflarda yaşatılacak

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsalında kullanılamaz durumda olan bir lojman, öğretmenlerin çabasıyla sınıfa dönüştürüldü - Sınıflara, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, şehit astsubay Ömer Halisdemir, şehit polis memuru Fethi Sekin ile şehit Eren Bülbül'ün isimleri verildi

Şehitlerin ismi sınıflarda yaşatılacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da atıl durumdaki lojmanda öğretmenlerin özverili çabalarıyla oluşturulan sınıflara şehitlerin ismi verildi.

Viranşehir ilçesinin kırsalındaki Kadıköy Ortaokuluna ait kullanılamaz durumdaki lojmanın, müdür Abdullah Erbaş öncülüğünde, bölgede bulunan Demirci Karakolu Komutanı Astsubay Ali Emre Erkmen ve öğretmenlerin de desteğiyle sınıfa çevrilmesi için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede ana sınıfı, spor dersliği, kütüphane ve laboratuvar gibi sınıflara dönüştürülen odalar, boyanıp tadilattan geçirilerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör şehitlerini gelecek nesillere anlatmak ve unutturmamak amacıyla onların isimlerini sınıflara verme karar aldıklarını belirtti.

Lojmandan dönüştürdükleri sınıflara şehitlerin adını verdiklerini belirten Erbaş, "Şehitlerimizi yeni eğitim yuvasında unutmadık. Sınıfların girişine şehitlerin fotoğraflı kısa öz geçmişlerinin yer aldığı panolar astık. Ana sınıfına şehit öğretmen Aybüke Yalçın, birinci sınıfa Necmettin Yılmaz, spor dersliğine şehit astsubay Ömer Halisdemir, diğer dersliğe Fethi Sekin, kütüphaneye ise şehit Eren Bülbül'ün isimini verdik." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EğitimOkulşanlıurfaşehitlerTerörViranşehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5