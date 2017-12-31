Şehitlerin ismi sınıflarda yaşatılacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da atıl durumdaki lojmanda öğretmenlerin özverili çabalarıyla oluşturulan sınıflara şehitlerin ismi verildi.

Viranşehir ilçesinin kırsalındaki Kadıköy Ortaokuluna ait kullanılamaz durumdaki lojmanın, müdür Abdullah Erbaş öncülüğünde, bölgede bulunan Demirci Karakolu Komutanı Astsubay Ali Emre Erkmen ve öğretmenlerin de desteğiyle sınıfa çevrilmesi için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede ana sınıfı, spor dersliği, kütüphane ve laboratuvar gibi sınıflara dönüştürülen odalar, boyanıp tadilattan geçirilerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör şehitlerini gelecek nesillere anlatmak ve unutturmamak amacıyla onların isimlerini sınıflara verme karar aldıklarını belirtti.

Lojmandan dönüştürdükleri sınıflara şehitlerin adını verdiklerini belirten Erbaş, "Şehitlerimizi yeni eğitim yuvasında unutmadık. Sınıfların girişine şehitlerin fotoğraflı kısa öz geçmişlerinin yer aldığı panolar astık. Ana sınıfına şehit öğretmen Aybüke Yalçın, birinci sınıfa Necmettin Yılmaz, spor dersliğine şehit astsubay Ömer Halisdemir, diğer dersliğe Fethi Sekin, kütüphaneye ise şehit Eren Bülbül'ün isimini verdik." diye konuştu.