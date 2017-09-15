Şehre sahip çıkan festival

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 17 yıldır "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile tarihi yapıların restorasyonu teşvik edilirken, safran bitkisi, kanyonlar, konaklar başta olmak üzere şehrin tanıtımına katkı sağlanıyor.

Restore edilerek turizme kazandırılan konaklar, Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından incelenip, kriterlere uygunluğu onaylandıktan sonra festivalde "En iyi restore edilen ev" ödülünü alarak, plaket çakılıyor.

Festival kapsamında düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması" ve "Uluslararası Belgesel Film Yarışması"yla toplanan arşivlerle de şehre "Dijital Film Kütüphanesi" ve "Belgesel Akademisi" kurulacak.

Belgesel film yarışmalarında dereceye girmiş ve girmemiş binlerce belgesel film, tarihi "Muallimler Birliği" binasında gösterime sunulacak.

- Safranbolu ekonomisine katkı sağlayacak

29 Eylül-1 Ekim tarihileri arasında yapılacak festivalle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, göreve geldikten hemen sonra festivalle ilgili çalışmalara katıldığını ve tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Festivalin geçmişine yönelik araştırmalar yaptığını ifade eden Ürkmezer, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kültürel ve sanatsal bir ağırlığa sahip. Bu ağırlığın devam etmesi ve buna yönelik çalışmaları arkadaşlarla yaptık. Kültürel ve sanatsal anlamda yapılacak faaliyetlerle beraber, Safranbolu'da yaşayan vatandaşlarımızın, Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin Safranbolu'yla ilgili bilgilenmelerini artırmaya yönelik faaliyetleri bu işin içine kattık." diye konuştu.

- "En iyi restore edilen ev" ödülü

Amaçlarının Safranbolu'nun tanıtımını, kültürel ve sanatsal anlamda festivalin devamını sağlamak olduğunu aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Safranbolu hem Türkiye'de hem de dünyada bilindik bir marka. Festivaller, bu markanın iyi bir şekilde kullanımını, faydalanma sayısını artırmayı sağlayacak. Safranbolu özellikle evleriyle bilinen bir yer. Bu festivalin çıkış noktası korumacılık bilincini, restorasyon bilincini artırmak. Bu kapsamda zaten bir eve 'En iyi restore edilen ev' ödlü veriliyor. Bununla ilgili komitemiz var onlar toplanıyor, kararlarını veriyorlar."

Tarihi Muallimler Birliği binasında Dijital Film Kütüphanesi ve Belgesel Akademisi kurulacağını da vurgulayan Ürkmezer, "Muallimler Birliği binasını akademi ve müze haline getirmeyi planlıyoruz. Muallimler Birliği alanında gösterimler yapılacak, amacımız orada belgesel müzesi veya belgesel akademisi oluşturmak. Özellikle belgesel çekimine gönül vermiş insanların, iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin eğitimlerin bir parçasını burada almalarını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.