Şehrin açıkhava sineması başlıyor

Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, azami düzeyde uyguladığı COVID-19 tedbirleri ile yemyeşil huzurlu bahçesini 13 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu ile tiyatro severler için açtı. Birbirinden farklı 16 oyunun kapalı gişe oynamaya devam ettiği bahçe sahnesinde, bu kez de 15-28 Eylül tarihleri arasında birbirinden iddialı filmler KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Bahçe Sineması, URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş. katkılarıyla KüçükÇiftlik Park’ın şehrin ortasında yeşillikler içindeki bahçesinde, yıldızların altında film izleyerek harika akşam geçirmek isteyen İstanbullulara güvenle sosyalleşebilecekleri bir ortam sunacak.

Sinema ve Eğlence Bir Arada!

Şehrin en yeni ve çok yönlü film serisiyle sezonun son açıkhava film etkinliği olan KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda film izlemenin yanı sıra Dj performansından, mini konserlere, oyuncu ve yönetmen söyleşilerine kadar farklı içeriklere de yer verilecek. Bahçe Sineması, çocuklarıyla gelecek aileler için güvenli ve ferah bir ortam sunarken, nostaljik bir film ile romantik bir akşam geçirmek isteyenler için de ilk buluşmaların adresi olacak.

Aralarında vizyon filmleri ve bağımsız Türk yönetmenlerin filmlerinin de yer aldığı dram, komedi, romantik, biyografi ve belgesel türlerinde geniş bir seçkinin sunulduğu mini program kapsamında hayatınızda iz bırakan ve izlemeye doyamadığınız filmler yer alıyor.

Tüm hijyen önlemleri alındı

Misafirlerine keyifli anlar yaşatmak kadar onların sağlığını ve güvenliğini de düşünen KüçükÇiftlik Park, aldığı koronavirüs tedbirlerini KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında azami düzeyde sürdürmeye devam edecek. Online biletleme sisteminin kullanılacağı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık ekipleri tarafından yapılarak alana girişleri sağlanacak. Hijyeni sağlamak adına birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan KüçükÇiftlik Park’ta, her seans öncesinde alan temizliği yapılarak hijyen en üst düzeyde sağlanacak.

URU organizasyonu ile hayata geçirilecek KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında gösterime girecek filmlerin biletlerine Biletix'ten ulaşılabilir. Kapıda bilet satışının olmayacağı etkinlikte, bilet satışı etkinlik başlama saatine kadar online olarak devam edecek.

Sırada Arabalı Sinema Var

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar, serin sonbahar akşamlarında “Arabalı Sinema” ile devam edecek. Otomobilleriyle KüçükÇiftlik Park’a gelen sinemaseverler özlediği, izlemeye doyamadığı ya da vizyondayken kaçırdığı filmleri kendi arabalarının konforunda seyretme fırsatını yakalayacak. Sınırlı sayıda aracın kabul edileceği “KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Arabalı Sinema” programı çok yakında açıklanacak.

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması Seans Takvimi

15 Eylül 2020, Salı - Rocketman

16 Eylül 2020, Çarşamba - The Gentlemen

19 Eylül 2020, Cumartesi - Kelebekler

20 Eylül 2020, Pazar - Capharnaüm

22 Eylül 2020, Salı - David Lynch: The Art Life

23 Eylül 2020, Çarşamba – İşe Yarar Bir Şey

27 Eylül 2020, Pazar - After We Collided

28 Eylül 2020, Pazartesi – Marie Curie Radioactive



Kapı açılış: 18.30

Film başlangıç saati: 20.30

Biletler Biletix’te.