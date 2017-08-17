Şehrin gürültüsünden kaçanlar Tamzara'da huzur buluyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Restore edilen evleri, yöresel dokuması ve insanlarının sıcaklığıyla Anadolu kültürünü günümüze taşıyan tarihi Tamzara Mahallesi turizmcilerin ilgisini çekiyor.

Şebinkarahisar ilçesinde karasal iklimin arasında yeşeren Tamzara Mahallesi, tarihi ev ve iş yerlerinin restore edilmesinin ardından farklı bir görünüme kavuştu. 21 yapının restore edildiği tarihi yerleşim yerinde, 7 binanın da restorasyonu devam ediyor.

Tamzara Mahallesi, kadınların ve erkeklerin birlikte vakit geçirdiği kahvehaneleri, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatında uzaklaştırıyor.

Yaylalara yakın mesafedeki Tamzara, tur şirketlerinin de uğradığı bölgeler arasında yer alıyor. Mahalleye gelen turistler, asırlık Tamzara dokumasını inceleme ve tarihi yapıları görme fırsatı yakalıyor.

Mahallede iki yıldır Tamzara bezinin tanıtıldığı "Tamzara Defilesi" de yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Kemal Gürgenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamzara Mahallesi'nin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Havasıyla da Tamzara'nın farklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Gürgenci, türkülerde mahallenin adının sıkça geçtiğini aktardı.

Karadeniz Bölgesi'ne gelen tur acentalarının birçoğunun Tamzara'ya uğradığını ifade eden Gürgenci, "Yaylalara çok yakın bir bölgede ancak yaylalardan çok daha farklı bir iklimi ve kültürü var. Dolayısıyla da yaylaları ziyaret eden turistler veya tur şirketleri Tamzara'ya da gidiyor. Giresun'un turizm güzergahları arasında önemli bir yer alıyor." dedi.

Gürgenci, Tamzara'nın şehrin gürültüsünden kaçanların tatillerini geçirebilecekleri bir yer olduğunu kaydetti.

Tamzara’nın otantik bir Anadolu kenti görünümüne sahip olduğuna işaret eden Gürgenci, "Özellikle mimarisiyle çok farklı bir görünüm arz ediyor. İnsanların da ayrı bir sıcaklığı var, güleryüzle sohbet ettiğiniz, telefonunuzla zaman geçirmek istemediğiniz bir yer." ifadesini kullandı.

- "Tamzara dokuması, çok önceki yıllarda Orta Doğu'ya ihracatı yapılan bir ürün"

Gürgenci, Tamzara Mahallesi'nin dokumasıyla da ünlü olduğuna değinerek, şunları dile getirdi:

"Tamzara dokuması, çok önceki yıllarda Orta Doğu'ya ihracatı yapılan bir ürün. 19. yüzyılda çoğu evde dokunarak Akdeniz Bölgesi ile Mısır, Suriye gibi ülkelere satılıyordu. Eskiden sofra bezi, hamam havlusu, yatak yüzü, çarşaf, keten gibi ürünler dokuyorlarmış. Her evde bir tezgah varmış. Şu anda da bu kültürü yaşatmak adına kaymakamlık ve belediyenin projesiyle açılan bir çok tezgah var, kültür de geleceğe taşınıyor."

İstanbul'dan gelerek Tamzara'da talil yapan Aynur Demir, halkın sıcaklığına dikkati çekerek, "Herkes selam veriyor, kim bizi gördüyse 'Hoşgeldiniz, çayımızı, kahvemizi için.' diyerek evlerine davet etti. İstanbul gibi bir yerde böyle bir davranışı görmedik, komşumuzu bile tanımıyoruz. Burada ise bir aile sıcaklığı gördük. Bir bayan olarak kahvehanede oturuyoruz, hiçbir art niyet de görmedik. O kadar huzur bulduk ki iki günde, Tamzara'nın insanlarına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



