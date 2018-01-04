SEKA emekçisi 35 yıl sonra müzeye dönüşen fabrikayı gezdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki SEKA Kağıt Fabrikası'na 1960 yılında işçi olarak giren ve 23 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 89 yaşındaki Hakkı Erşeker, müzeye dönüştürülen fabrikayı torunuyla gezdi.

Torunuyla geldiği SEKA Kağıt Müzesi'ni rehber eşliğinde gezen Erşeker, cumhuriyetin ilk sanayi kuruluşlarından biri olan fabrikada geçen günlerini anlattı.

Emekli olduktan 35 yıl sonra ziyaret ettiği müze fabrikada anıları canlanan Erşeker, 23 yıl mesai yaptığı yerin her metrekaresinde ayak izlerinin olduğunu belirterek, alın teri akıttıkları fabrikanın müzeye dönüştürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çalıştığı dönemde taşlı değirmenler ve kağıt makinesi bölümünde görev yaptığını anlatan Erşeker, "Arkadaşlarımızla çok güzel anılarımız oldu. Burası bizim evimiz, çalışma arkadaşlarımız da aileden birileri gibiydi. Gelecek nesillerin bu müze sayesinde fabrikayı görme imkanı bulacak olması beni sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Erşeker, herkesin mutlaka müzeye dönüştürülen bu tarihi fabrikayı görmesi gerektiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

- SEKA Kağıt Müzesi

Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak gösterilen Seka Kağıt Müzesi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki 12 bin 345 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Kağıt üretimini 70 yıl gerçekleştiren fabrika restore edildikten sonra SEKA Kağıt Müzesi olarak 6 Kasım 2016'da hizmete açıldı.

Müze bünyesinde 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA'nın kronolojik geçmişi, SEKA'da Sosyal Hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer alıyor. Vitrinlerde fabrika dönemine ait 443 belge, 337 objenin yanı sıra 50 sözlü tarih videosu ve belgeseller bulunuyor.

SEKA Kağıt Fabrikası'ndan kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun restore edilerek, gelen ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.