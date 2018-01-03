SEKA Kağıt Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak gösterilen SEKA Kağıt Müzesi, geçen yıl 171 bin 611 kişiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, cumhuriyetin ilk sanayi kuruluşlarından olan SEKA Fabrikası'nın hatıralarının canlı tutulduğu müzeye ziyaretçi ilgisinin devam ettiği belirtildi.

Eğitim, kültür, bilim ve sanat alanlardaki birçok sergiye ev sahipliği de yapan SEKA Kağıt Müzesi'ni geçen yıl 171 bin 611 ziyaretçinin gezdiği bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretçilerin cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleme imkanı bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, müze bünyesinde bulunan 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA'nın kronolojik geçmişi, SEKA'da Sosyal Hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer aldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Vitrinlerde fabrika dönemine ait toplam 443 adet belge ve 337 adet objenin yanı sıra 50 sözlü tarih videosu ve SEKA tarihine ait belgesel video yer alıyor. SEKA Kağıt Fabrikası'ndan müzeye kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun olarak korunup, restore edildi. Müzedeki en önemli makinelerden 1936 yılında açılan SEKA 1. Kağıt Fabrikası'na ait 2 no'lu kağıt makinesi en iyi şekilde korunup sergileniyor."

Müzede yapılan etkinlikler arasında El Yapımı Kağıt Atölyesi, Damga ve Baskı Atölyesi, Sikke Basım Atölyesi, Origami Krigami Quilling Atölyesi, Kağıt Hamurundan Nesneler Atölyesi ve Ahşap Atölyesi'nin bulunduğuna değinilen açıklamada, bu atölyelerde düzenlenen etkinliklere de 3 bin 930 kişinin katıldığı bildirildi.



