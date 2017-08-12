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Selçuk'ta 2. Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivali başladı

- Festivalin ilk gününde Artemis kutsal yolu yürüyüş etkinliği düzenlendi

Selçuk'ta 2. Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivali'nin ilk gününde Artemis kutsal yolu yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İlçenin ekolojik zenginliğini tanıtmak ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen festival, tarihçi Tolga Mert'in "Su Kemerlerinin İzinden" adlı söyleşisi ile başladı.

Festivale katılanlar, stantların kurulduğu İstasyon Meydanı'ndan Artemis kutsal alanına yürüyüş yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Selçuk ilçesinin yerel yönetim politikaları nedeniyle 2014 yılının Mart ayına kadar gerilediğini, daha sonra AK Parti belediyeciliği ile geliştiğini söyledi.

Hükümet desteği ile Selçuk'un tarihi önemine yeniden kavuşmaya başladığını ifade eden Kaya, "Türkiye'de hiçbir belediyeye yapılmayan proje ve yatırımlar Selçuk'a geliyor." dedi.

İlçenin turizmden önemli pay alması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz bunları gerçekleştirirken ne yazık ki ülkemize turist gelmemesi için, 'aman Türkiye'ye gelmeyin, burada can güvenliği yok' şeklinde basından da takip ettiğiniz gibi beyanlarla karşılaşıyoruz. Biz Selçuk'a bir turist daha fazla gelsin diye uğraşırken maalesef Anamuhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu da gidip Almanya'daki basın organlarında ülkemizi şikayet ediyor. Siyaset hizmet odaklı yapılan bir iştir.''

Festivalin açılış törenine, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin ikinci gününde kil heykel atölyesi, sulak alanlara bisiklet turu, konser ve leyleğin kanadından masallar başlıklı etkinlikler düzenlenecek.




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