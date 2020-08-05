"Şen Olasın Almanya" dan sonra yeni kitap yolda

40 yıla yakın bir zaman boyunca Almanya’da çalışan ve Almanya ile Türkiye arasında köprü kuran Prof. Dr. Faruk Şen’in son kitabı “Bu Almanya Başka Almanya” kitabı Eylül ayında piyasaya çıkıyor. Anıları dışında birçok ekonomik ve sosyal veriye de kitabında yer veren kitabı gerek Almanya’da, gerek Türkiye’de büyük ilgi çekecek.

1) Almanya'da daha önce 40 yıllık akademik yaşamımı kaleme aldığım "Şen Olasın Almanya" kitabımdan sonra uzun zamandır anılarımdan ve Türkiye - Almanya ile Türkiye -AB ilişkilerindeki son 3 yılını ve geleceğini yazdığım yeni kitabımı büyük ölçüde tamamladım.

2) Kitap 1961'de başlayan ve seneye 60. yılını kutlayacağımız Türk işçi göçünün hikayesi ile başlıyor. 1985 yılında kurulan ve 2008 yılına kadar başkanlığını üstlendiğim Türkiye Araştırmalar Merkezi'nde çalışmalarım ve benim gözümden Almanya'yı aktardığım bir kitap...

3) Türk - Alman ilişkileri sadece bugün orada yaşayan 3,2 milyon Türk'ten ibaret olmayan ve Türkiye - AB ilişkilerinden bağımsız ilerlemeyen, inişli çıkışlı ve birbirine girifttir.

4) Günümüzde dip yapan Türkiye - Almanya ilişkilerinde temel sorunları ve yeni yaklaşımlar üzerine analizleri ortaya koyduğum kitabımda Türkiye - AB ilişkilerine de geniş yer verdim.

5) Türkiye için tek alternatif olan Avrupa Birliği içerisinde Türkiye nasıl konumlanabilir ve "özel statü" nasıl gerçekleşebilir? Eylül ya da Ekim ayında çıkacak olan kitabımda anlattım.