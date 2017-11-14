"Seni Gidi Seni"nin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Sibel Tunç'un üstlendiği "Seni Gidi Seni" filminin galası Pashador Sinemaları'nda yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından Ahmet Kayakesen, film çekimlerinin 25 günde tamamlandığını söyledi.

Kayakesen, film çekimlerinin çok keyifli geçtiğini belirterek, "Bir mahalle dokusunu elimizden geldiğince izleyiciye aktarmaya çalıştık. İşte mahalledeki dostluklar, mahalle insanının hakkaniyeti, aile bağları gibi duyguları yansıtmak istedik." dedi.

Serdar Sezgin Güvenç ise "Filmde oynayan arkadaşlarımla ilk defa birlikte çalıştık ve çok da güzel uyum sağladık. Bundan sonra takdir seyircinin. Eğlenceli bir iş yaptık. Enerjisi çok yüksekti." değerlendirmesinde bulundu.

İlay Erkök de güzel bir mahalle kültürünü yansıtan film çektiklerinin altını çizerek, "Gerçekten ekip olarak da inanılmaz samimi ve yetenekli insanlarla birlikteydik. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Hem kamera önünde hem de kamera arkasındaki herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Filmde oynadığı "Elif" karakterini canlandırdığını dile getiren Erkök, "Saf, aile kızı ve üniversite okuyor. En yakın arkadaşı Leyla. O benim akıl hocam." diye konuştu.

Komedi türündeki filmin senaryosunu Erdoğan Eyrik kaleme aldı.



Filmin oyuncu kadrosunda Kayakesen, Güvenç ve Erkök'ün yanı sıra Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Arzu Oruç, Güray Özcan, Ahmet Dursun, İrfan Aslanhan, Metin Keçeci ve Tuğçe Dural yer alıyor.



Yapımcılığını Eyrik'in yanı sıra Gökhan Kalafat, Mülhan Tümer ve Tuncay Çaltekin'in yaptığı filmin konusu şöyle:



"İstanbul'un eski semtlerinden Bayrampaşa'da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem ağabeylik hem babalık yapan Tarık'ın dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar ve bol aksiyonlu bir serüvene yelken açarlar."

Film, 17 Kasım'da vizyona girecek.