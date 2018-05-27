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Sevenleri için imzaladı
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Sevenleri için imzaladı

Engin Altan Düzyatan, özel bir proje olarak geliştirdiği ve Afrika seyahatinden izler taşıyan “Sen de Tanık Ol” isimli fotograf sergisinden sonra aynı isimli süresiz ajandasının ilk imza gününde D&R Kanyon’da sevenleri ile bir araya geldi.

Sevenleri için imzaladı

Büyük Göç’ü fotoğraflamak ve insanların hayatlarına dokunmak için çıktığı Afrika seyahatinde çektiği fotoğraflardan oluşan ve tüm geliri Afrika’da su kuyusu açmak için kullanılan “sen de tanık ol” isimli fotoğraf sergisinden sonra sanatçı, aynı ismi taşıyan süresiz ajandası ile dünyadaki kuraklık tehdidine karşı dikkat çekmeyi amaçlamaya devam ediyor.
 
Dünyada temiz su kaynaklarının hızla tükendiğini ve hesaplamalara göre 2030 yılında Türkiye’nin de su sıkıntısı çeken ülkeler arasına gireceğini ifade eden sanatçı, yakın gelecekte tüm dünya su sorunu ile karşılaşacakken istatistiklere göre Afrika nüfusunun %53'ünün halen temiz suya ulaşamadığını, kadın ve çocukların her gün temiz olmayan su kaynakları için kilometrelerce yol katettiğini ve her 10 çocuktan 3'ünün, 5 yaşına gelmeden kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.
 
 “Sen De Tanık Ol”, tüm dünyanın gözü önünde sürüp giden bu trajediye bir nebze olsun dur demek ve masum insanların sürdürülebilir temiz su kaynaklarına ulaşmalarına sizler vasıtası ile aracı olmak için atılmış bir adım olduğunu belirten sanatçı bu projeye destek veren herkese teşekkür ederken yeni projelerin olacağını ve üzerine çalıştıklarını da ekledi
 

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Anahtar Kelimeler:
Sen De Tanık OlEngin Altan Düzyatan
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