Sibel Can, Marmaris’te konser verdi

MUĞLA (AA) - Sanatçı Sibel Can, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

Bir organizasyon şirketince "Marmaris Amfi Tiyatro Konserleri" kapsamında düzenlenen gecede sahne alan Can, "Lale Devri, "Kış masalı", "Hangimiz sevmedik" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sibel Can, ayrıca Türk sanat müziği, uzun hava, türkülerin yanı sıra Sezen Aksu ve Tarkan’dan da şarkılar yorumladı.

Hayranlarından sık sık şarkılarına telefonlarının ışıklarıyla eşlik etmesini isteyen Can, yaptığı dans figürleriyle de izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sibel Can'ı yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.