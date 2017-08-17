Sıcak havada yemeniye ilgi arttı

KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek dükkanda üretilen yemeniler, terleme, mantar, egzama ve koku yapmadığı için sıcak yaz aylarında turistlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı Devleti tarafından askerlerin ayakkabı ihtiyacını karşılaması için 1661'de ilçede kurduğu Tarihi Yemeniciler Arastası'nda faaliyetine devam eden tek dükkanda üretilen yemeni, tamamen el emeği göz nuru olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Manda derisi tabanı sayesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında, terleme, mantar, koku gibi ayak rahatsızlıklarını önlüyor.

Yemeni ustası Erhan Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.

Tarihi Yemeniciler Arastası kurulduğunda 48 dükkanın bulunduğunu vurgulayan Başkaya, şu anda sadece kendisinin dükkanının kaldığını ve iki usta olarak çalıştıklarını belirtti.

Oğluna da bu mesleği öğrettiğini anlatan Başkaya, "Şu anda tek dükkan var. Yanımda bir usta var. Yine oğlum da okul dışında yanımda çalışıyor. 3 kişi bu işi yapıyoruz. Gücümüz yettiği kadar çalışıyoruz. Teknoloji bizi bitiriyor, el sanatları para kazanmıyor. Bu yemeninin üstü gerçek deri, altı manda derisinden yapılıyor. Günde bir usta 1-2 tane yapabiliyor. Bir ayakkabının fiyatı 150 lira. Malzemeye zam geliyor ancak biz 2-3 yıldır zam yapmıyoruz." diye konuştu.

- "Yazın kullanılacak ideal bir ayakkabı"

Başkaya, yerli ve yabancı misafirlerin yemeniye büyük ilgi gösterdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yemenide ayak terlemiyor, koku yapmıyor, nasır yapmıyor. Organik bir ayakkabı. Yazın kullanılacak ideal bir ayakkabı. Üstü, içi, astarı ve tabanı da deri. Bunu bilenler de bilmeyenler de var. Zaten bunu bir kez kullanan rahatını biliyor ve bırakmıyor. Bu kışın evde terlik gibi kullanılıyor. Yaz için ideal bir ayakkabı."

Yemeninin insanların ayaklarını rahatlattığını, eskiden de yemeninin rahat, koku, mantar, egzama yapmadığı için kullanıldığını belirten Başkaya, "Bazı ayakkabılar hava almıyor o nedenle sıkıntı oluyor. Bunlar kışın giyilmez. Kentte çok rahat giyilen bir ayakkabı." dedi.