Side Apollon ve Athena Tapınaklarının restore çalışmaları

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Side Antik Kenti'ndeki Apollon ve Athena Tapınakları restore edilecek.

Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Apollon ve Athena Tapınaklarının yer aldığı Side Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karabayram, Side'nin tarihsel varlığı ve korunmuşluk oranıyla en iyi şekilde bugüne gelen bölgelerden olduğunu söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Side ziyaretinde Athena ve Apollon Tapınaklarının korunarak gelecek nesillere taşınması talimatı verdiğini aktaran Karabayram, 1947’de başlayan kazılardan bu yana bulunan parçaların birleştirilmesi ve bunların tekrar kendi yerine taşınarak korunmasına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

Kompleks için 2011'de bir proje hazırlandığını ve etap etap uygulandığını ifade eden Karabayram, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda kesinlikle yeni bir malzeme yok, eklenti yok. Sadece birleşmelerini sağlayacak harç yeni olabilir. Yeni bir malzeme konulsa bile çok büyük tamamlama ve bütünlemeye girmeden o döneme ait renk dokusu verilerek bütünleşmiş bir görünümde olacak. Proje, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Vali Karaloğlu'nun destek ve himayeleriyle hazırlandı. Restorasyonlarla Türkiyedeki korumacılık anlayışına örnek olacak çalışma yapılacak. Tamamen özel malzemeden oluşan aykırı olmayan cephelerle bütünleşmiş bir kaldırım yenileme çalışması yapıldı. Geçmişten bırakılan bu emanetleri en iyi şekilde korumak birinci derece görevimiz. Korumacı bir anlayışla tamamen konservasyona dayalı ve tamamen orijinal malzemeyle bütünleşen ögelerinin bütünleştiği bir restorasyonla buranın Türkiye için yeni bir imza olacağına inanıyorum."

Karabayram, bugüne kadar çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.