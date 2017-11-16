Siirt'te sonbahar güzelliği

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi, sonbahardaki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

İlçeyi ziyaret edenler, yeşilden sarı ve kırmızıya bürünen ağaçları, doğal güzellikleri bünyesinde barındıran alanları ve dinlendirici şırıltısıyla dereleri görme fırsatı yakalıyor.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşandığını söyledi.

Muhteşem doğa renklerinin ziyaretçilerini büyülediğini ifade eden Özcan, "Sonbaharın güzelliklerini görmek üzere yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf meraklılarını ilçemize bekliyoruz. İlçemizde sonbahar ziyaretçilerini de ağırlamaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Vatandaşlardan Uğur Eren de sonbaharın muhteşem manzarasının ilçeye farklı bir hava kattığını kaydetti.

"Sonbahar her ne kadar çetin geçecek bir kışın habercisi olsa da bu mevsimin tadını bol bol gezerek çıkarıyoruz." ifadesini kullanan Eren, stres atmak ve dinlenmek isteyen herkesi ilçeye beklediklerini aktardı.

Kenan Şimşek de doğa ve fotoğraf tutkunlarını doğal güzelliklerinin görsel bir şölen oluşturduğu ilçeye beklediklerini belirtti.