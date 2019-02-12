SILA’NIN KALABALIK 14 ŞUBAT RANDEVUSU

Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla’nın 14 Şubat’ta adresi değişmiyor. Kerki ve Solfej organizasyonuyla son 2 yıldır Sevgililer Günü’nde Ankara’da sahne alan Sıla, bu yıl da yine başkentlilerle bir arada olacak. Biletleri geçtiğimiz yılın 14 Şubat’ında satışa çıkan konsere Ankaralılar büyük ilgi gösterdi ve biletler günler öncesinden tükendi. Sevenlerinin bu ilgisini karşılıksız bırakmayan Sıla, 15 Şubat’ta yine aynı sahnede Ankaralılarla buluşacak.



Bugüne dek yaptığı aşk şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan Sıla, en romantik parçalarını 14 ve 15 Şubat’ta Ankara Congresium’da seslendirecek.



SIRADAKİ DURAK İZMİR



Ankara’daki iki konseri sonrası İzmir’e geçecek olan Sıla, 16 Şubat’ta İzmirli hayranlarıyla buluşacak. İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu’nda sahneye çıkacak olan sanatçı, önceki konserlerinde olduğu gibi İzmirlilere yine keyifli anlar yaşatacak.