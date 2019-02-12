Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

SILA’NIN KALABALIK 14 ŞUBAT RANDEVUSU

Son 3 yıldır Sevgililer Günü’nde Ankara’da konser veren Sıla’nın 14 Şubat biletleri günler öncesinden tükendi. Yılın en romantik gününü Ankaralı hayranları ile geçirecek olan Sıla, başkentlilerin yoğun isteği üzerine 15 Şubat’ta yeniden Congresium sahnesine çıkacak. 

SILA’NIN KALABALIK 14 ŞUBAT RANDEVUSU
banner17

Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla’nın 14 Şubat’ta adresi değişmiyor. Kerki ve Solfej organizasyonuyla son 2 yıldır Sevgililer Günü’nde Ankara’da sahne alan Sıla, bu yıl da yine başkentlilerle bir arada olacak. Biletleri geçtiğimiz yılın 14 Şubat’ında satışa çıkan konsere Ankaralılar büyük ilgi gösterdi ve biletler günler öncesinden tükendi. Sevenlerinin bu ilgisini karşılıksız bırakmayan Sıla, 15 Şubat’ta yine aynı sahnede Ankaralılarla buluşacak.

Bugüne dek yaptığı aşk şarkıları ile milyonların beğenisini toplayan Sıla, en romantik parçalarını 14 ve 15 Şubat’ta Ankara Congresium’da seslendirecek. 

SIRADAKİ DURAK İZMİR

Ankara’daki iki konseri sonrası İzmir’e geçecek olan Sıla, 16 Şubat’ta İzmirli hayranlarıyla buluşacak. İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu’nda sahneye çıkacak olan sanatçı, önceki konserlerinde olduğu gibi İzmirlilere yine keyifli anlar yaşatacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CongresiumSılaşarkıcıAnkaraMüzikSevgililer14şubatKonserEğlenceBaşkentIzmirAşk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5