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Silopili girişimci otobüsünü "dürümbüs"e çevirdi

- Esnaf Abdurrezzak Aydemir, seyyar dönerciye dönüştürdüğü otobüsü ile müşterilerine hizmet sunuyor

Silopili girişimci otobüsünü

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir esnaf, "dürümbüs" adını verdiği otobüsünü seyyar dönerciye dönüştürdü.

İlçede 16 yıldır dönerci dükkanı işleten Abdurezzak Aydemir, otobüsü seyyar dürümcüye çevirdi. Aydemir, aldığı gezici gıda satış izni ile satış yapıyor.

Aydemir, ilçede 2002'de ilk döner dükkanı açtığını, ilk iş yerini açtığı zaman kaygılar taşıdığını ancak yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

İş yerlerinde yetiştirdikleri 4 ustanın daha sonra kendi dükkanlarını açtığını aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Bir değişiklik daha yapalım dedik. Seyyar dürümbüs açtık. Nerede eksiklik varsa tezgahı oraya açalım düşüncesiyle hizmet vermeye başladık. İstediğin yere götürebilirsin. Dürümbüs ile hizmet sunmaya başladık. Beklentilerimizin karşılığını Allah'a şükür alıyoruz."

İlçede hastaneye gelen vatandaşların yemek için çarşıya gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Aydemir, öncelikli hedeflerinin bu vatandaşların yemek ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

Aydemir, "Başarının sırrı işine aşkla sarılmaktır. İşimize aşkla sarılıyoruz. Dürümbüs aracımız normal bir otobüstü. İçindeki sandalyeleri söktük, makine mühendisinden projemizi aldık. Dürümbüs olarak seyyar gezici gıda satışı izni olarak projemizi çıkarttık. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dürümbüs
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