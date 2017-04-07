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Sinema Konuşmaları başlıyor

İstanbul Film Festivali kapsamında, bu yıl 12. kez düzenlenecek Köprüde Buluşmalar başlıyor.

Sinema Konuşmaları başlıyor
Başak Berber yazıyor - Bu yıl 36. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar, 7-11 Nisan'da Soho House İstanbul ve Aynalı Çarşı'da yapılacak.



Köprüde Buluşmalar Sinema Konuşmaları ve gösterimler, sinemacıları ve sinema meraklılarını buluşturuyor. Dizilern dijitale dönüşümü, yenni bir anlatım yöntemi olan sanal gerçeklik alanında gelişmeler, fragman yapımı, dağıtım, pazarlama ve post-prodüksiyon süreci gibi bir çok konu, konuşmaların ana başlıkları arasında yer alıyor. 

Sinemacılar her yıl olduğu gibi bu yıl da fonlar ve marketler ile eğitim programları ve festivallerle tanışma fırsatı bulacaklar. 
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