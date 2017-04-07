Sinema Konuşmaları başlıyor

Bu yıl 36. kez düzenlenenbaşladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen, 7-11 Nisan'da Soho House İstanbul ve Aynalı Çarşı'da yapılacak.Köprüde BuluşmalarKonuşmaları ve gösterimler, sinemacıları ve sinema meraklılarını buluşturuyor. Dizilern dijitale dönüşümü, yenni bir anlatım yöntemi olan sanal gerçeklik alanında gelişmeler, fragman yapımı, dağıtım, pazarlama ve post-prodüksiyon süreci gibi bir çok konu, konuşmaların ana başlıkları arasında yer alıyor.Sinemacılar her yıl olduğu gibi bu yıl da fonlar ve marketler ile eğitim programları ve festivallerle tanışma fırsatı bulacaklar.