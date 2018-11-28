SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi! Bu yıl 5.si düzenlenen, dans ve sinema severlerin büyük ilgi gösterdiği SinemaDansAnkara2018 Uluslararası Dans Film Festivali sona erdi. Ares Art Film ve Performans Sanatları & Goethe-Institut Ankara işbirliği ve Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği’nin desteğiyle gerçekleşen festivalin final gecesinde 'en iyi'ler ödüllendi.



Türkiye’deki genç sanatçılara platform oluşturmak ve dünyadan en güncel dans filmlerini Türkiye’deki sanat tutkunlarına ulaştırmak amacıyla düzenlenen SinemaDansAnkara2018 Uluslararası Dans Film Festivali, 22 -26 Kasım tarihleri arasında, Goethe-Institut Ankara’da 5. kez düzenlendi. Direktörülüğünü ve sanat yönetmenliğini Mehmet Şafak Türkel'in gerçekleştiği festivalde Türkiye, Kıbrıs, Italya ve Fransa’dan olmak üzere16 yeni dans filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Ares Art Film ve Performans Sanatları & Goethe-İnstitut Ankara işbirliği ve Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen festival, 'Sanat özgürleştirir, sanat güzelleştirir, sanat birleştirir' ilkesiyle tüm izleyecilerle ücretsiz buluştu.



Bu yılki ana teması 'Disiplinlerarası Etkileşim ve Dijitalleşme' olan festivalde SinemaDansForum adı altında Türkiye, Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya Dans Filmleri Festival Direktörleri ve profesyonelleri dans filminin uluslararası geleceğini tartıştı.

Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Türkiye’den önemli sanatçıların eğitmen olarak katıldığı DansFilmAtölyesi'nde Tolga Karaçelik’in desteğiyle 'Kelebekler' filminden ilham alınmış 4 adet dans filmi çekildi ve festival kapanışında seyirciyle buluştu.





Dans Filmleri Ödüllendi



Jüri Başkanlığını Koreograf Ressam Heykeltraş Uğur Seyrek'in üstlendiği yarışmada, İstanbul Devlet Balesi Başdançısı İlke Kodal, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Tiyatro Sanatçısı Kerem Corogil, Amsterdam Cinedans Dans Film Festivali Program Koordinatörü Andreas Hennes ve Ankara Modern Dans Topluluğu Sanatçısı Deniz Alp jüri üyeleri arasındaydı.



Festival 5. yılında iki önemli ödül verdi. Bunlardan ilki 'İlhan Berk Sanat Ödülü'ydü.

Disiplinlerarası sanat yaklaşımıyla Türk Sanatına büyük katkıları olmuş İlhan Berk’in 100. Yaşına itafen verilen 'İlhan Berk Sanat Ödülü', Opera Sanatçısı Soprano Selva Erdener’in ilk dans filmi olan 'Yorgancı' filmine verildi. İkinci en önemli ödül ise, Goethe Enstitüsü’nün eski müdürü olan Raimund Wördemann anısına verildi. Raimund Wördemann Büyük Ödülü'İşaretler' filmiyle Kıbrıs’ın ilk ve tek dans film yönetmeni olan İdil Geliç Canateş’e verildi.



Festival Onur Ödülü ise, Türk dansına, dans filmine katkılarından ve disiplinlerarası sanat yaklaşımındaki başarısından dolayı ressam, heykeltraş ve koreograf Uğur Seyrek’e verildi.





Festivalde ödüle hak kazanan diğer filmler ise şöyle;





En İyi Film: Chora

En İyi Yönetmen:Cycle – Selen Kılınç

En İyi Koreografi: Hegemania – Deniz Atlı

En İyi Müzik: Yorgancı – Turgay Erdener

En İyi Performans: Hegemania – Deniz Atlı

En İyi Görüntü Yönetmeni: Lindy Hop Etkisi – Selin Özdemir

En İyi Sanat Yönetmeni: İşaretler – Burçin Canateş

En İyi Kurgu: Cycle – Emre Ergenç

Mansiyon: Aynadaki Ben – Gizem Yağmur Aslan

Seyirci Ödülü:Cycle