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Şişli'de Yeşilçam Rüzgarı Esecek

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği açık hava gösterimlerinde sahne Yeşilçam sinemasının! Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının usta oyuncularının rol aldığı emek ve sevgi yüklü filmler, 4 hafta boyunca Halil Rıfat Paşa Parkı’nda sinemaseverlerin yüreklerine dokunacak.

Şişli'de Yeşilçam Rüzgarı Esecek

Belediyenin düzenlediği açık hava film gösterimleriyle renklenen Şişli’de bu kez Yeşilçam rüzgarı esecek. Yeşilçam’ın en güzel filmleri, 9 Ağustos’tan itibaren her Perşembe 20.30’da Halit Rıfat Paşa Parkı’nda semt sakinleri ile buluşacak. Mısır ve çay ikramının da olacağı gösterimler, 4 hafta boyunca misafirlere nostaljik anlar yaşatacak.
 
Gösterimler yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un başrollerini paylaştığı “Güllü Geliyor Güllü” filmi ile başlayacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani romanından uyarlanan, Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki “Süt Kardeşler” ikinci haftanın filmi olacak. Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi efsanevi oyuncu kadrosuyla Türk sinemasının başyapıtları arasına adını yazdıran film bu sefer sinemaseverleri açık havada kahkahaya boğacak.
 
Münir Özkul ve Adile Naşit’in “Sirke mi? Turşu mu?” polemiği ile 7’den 70’e tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran, Orhan Aksoy’un yönettiği “Neşeli Günler”, açık hava film gösterimlerine 6 Eylül’de konuk olacak. Halil Rıfat Paşa Parkı’ndaki film gösterimleri 13 Eylül’de, bir diğer unutulmaz Ertem Eğilmez filmi olan “Sev Kardeşim” ile bu sezon için son bulacak. Hülya Koçyiğit, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Turgut Boralı ve Necdet Yakınlı dev kadro sevgi ve emek yüklü bu film ile bir kez daha yüreklerimize konuk olacak.
 

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YeşilçamŞişli Belediyesi
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