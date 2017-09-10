Sivas müziği UNESCO ile tescillenecek

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in memleketi, "aşıklar diyarı" Sivas'ın müziğinin tescillenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) yapılan ön başvuru kabul gördü.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran Sivas, yetiştirdiği ozanları ve aşıklarıyla da dikkati çekiyor.

Halk kültürü, buradan çıkan önemli değerleri, davul, tanbur, bağlama, ut gibi enstrümanların yapım ve icra teknikleriyle müzik alanında ön plana çıkan Sivas'ta aşıklık geleneği bütün canlılığıyla yaşatılıyor.

Türkiye'de ilk "aşıklar bayramı"nın yapıldığı Sivas'ta, kent merkezindeki Aşıklar Kültür Derneğinde buluşan saz ve söz ustaları, sazları eşliğinde türküler okuyup, atışıyor.

Yine dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki evinin müze dönüştürülmesiyle, ozanlık geleneği de gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın saz imalat atölyesinin karşına kurduğu Ozanlar Müzesi ise kentin bu konudaki zenginliğini gösteriyor.

Sivas Belediyesi de Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Aşık Ruhsati, Muzaffer Sarısözen, Muhlis Akarsu, Sefil Selimi, Zaralı Halil, Feyzullah Çınar ve Abdullah Papur gibi ozanları yetiştiren, türkü dağarcığına yüzlerce eser kazandıran aşıklar kentinin müzik alanındaki birikimini tescil ettirmeyi amaçlıyor.

- "Bu zenginliği dünyaya sunmak istedik"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'ya "Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi" kapsamında, müzik dalında başvurduklarını söyledi.

Ön başvurularının kabul edildiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ekimde Paris ayağı var. İnanıyorum ki Paris'te de Sivas'ın bu zenginliği tescillenecek, Sivas dünyaya bu anlamda yeni bir değer, yeni bir ivme katacaktır. Sivas için önemli bir adım, önemli bir proje. Bu konuda müracaatı belediye olarak yaptık ama valiliğimiz, üniversitemiz, sivil toplum örgütlerimiz, özellikle aşıklarımız, derneğimiz, vakfımız da bu projede bizimle çalışmaları yürütüyor. Güzel bir netice alacağımızı umut ediyorum."

Sivas'ın kültürü, müziği ve yetiştirdiği önemli değerleriyle zengin illerden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu zenginliği hem ülke hem dünya geneline sunmayı hedefledik. Sivas'ın Kadı Burhaneddin'den başlayan, Şemsi Sivasi ile devam eden, Aşık Veysel, Muzaffer Sarısözen'i ve yetiştirdiği birçok önemli saz ve söz sahipleriyle büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli tescillemek, markalaştırmak, bu zenginliği dünyaya sunmak istedik." diye konuştu.



